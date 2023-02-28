Коли день ангела у Мар'яни 2023 року: в які дати вітати дівчат з цим іменем

Красиве та милозвучне ім'я Мар'яна дуже поширене в Україні. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що воно означає і коли 2023 року Мар'янки святкуватимуть свій день ангела.

Що означає ім'я Мар'яна

Існує дві версії походження імені Мар'яна. За однією, воно утворилося після злиття двох інших імен (Анна і Марія) і означає "сумна грація", "відкинута благодать". За іншою — це жіноча версія чоловічого імені Мар'ян, що означає "морський".

Скорочені та пестливі форми імені Мар'яна: Мар'янка, Мар'яночка, Маря, Маречка, Маренька, Маріана, Маріаночка, Маріанушка, Маріанка .

Вважається, що жінки на ім'я Мар'яна дуже пристрасні та схильні до душевного надриву. Мають емоційний характер, який може заважати у житті. Вимушені тримати себе в руках в більшості ситуацій. Також Мар'яна чутлива та душевна людина, яка завжди готова прийти на допомогу.

Коли день ангела Мар'яни 2023 року за церковним календарем

Дівчата з милозвучним іменем Мар'яна святкують день ангела усього лише двічі на рік. За церковним православним календарем це будуть такі дати:

2 березня — вшановується пам'ять праведної Маріамни, яка була сестрою апостола Пилипа. Вона була однією з тих жінок, які проповідували християнство, дала обітництво дівоцтва.

22 червня — Церква знову згадує праведну Маріамну, яка багато проповідувала про Ісуса Христа після його розп'яття. Також вона була сестрою апостола Пилипа і залишалася чистою до кінця свого життя.

Не забудьте привітати з днем ангела всіх знайомих і близьких Мар'ян та побажати їм тепла, радості, щастя, сімейного благополуччя і гарної долі.

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