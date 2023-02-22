Коли день ангела у Світлани 2023 року: в які дати вітати дівчат з цим іменем

Красиве та милозвучне ім'я Світлана дуже поширене в Україні. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що воно означає і коли 2023 року Світланки святкуватимуть свій день ангела.

Що означає ім'я Світлана

Ім'я Світлана походить від слов'янських слів "світло" та "лан". У древніх русичів воно означало "земля". Існує ще одне трактування значення цього імені. За деякими джерелами, Світлана означає "світловолоса" або "світла душа".

Скорочені та пестливі форми імені Світлана: Світуля, Світланка, Світусик, Світланочка, Світик.

Вважається, що жінки на ім'я Світлана дуже чуйні, комунікабельні, доброзичливі та життєрадісні. Вони люблять перебувати в центрі уваги, вміють влаштовувати свято. Світлана вміє підтримувати друзів і завжди робить це безкорисливо. Водночас,дівчата з таким іменем можуть бути нерішучими в ухваленні рішень.

Коли день ангела Світлани 2023 року за церковним календарем

Дівчата з милозвучним іменем Світлана святкують день ангела тричі на рік. За церковним православним календарем це будуть такі дати:

26 лютого 2023 року — вшановується пам'ять преподобної Світлани Палестинської. Вона потрапила в корабельну аварію і єдина залишилася живою. Дівчину викинуло на скелястий берег, де їй допоміг блаженний Мартиніан. Він розповів їй, що тричі на рік заходить сюди корабель з провізією, а потім залишив її на самоті. Коли прибув корабель, Світлана відмовилася плисти до міста. Шість років вона жила на скелі без даху над головою, постійно молилася і їла, що знаходила.

2 квітня 2023 року — Церква вшановує пам'ять мучениці Світлани Римської. Це саме та самаритянка, з якою розмовляв Ісус Христос біля колодязя Іакова. Вона постраждала за свою віру під час правління імператора Нерона. Господь показав жінці її майбутні страждання і вона відправилася до Риму разом зі своїми синами (Йосиєм та Віктором), а також сестрами (Кирикією, Параскевою, Анастасією, Фотидою та Фотою). Померла в колодязі від отриманих ран.

16 листопада 2023 року — мучениці Фотинії (Світлани). Церква знову згадує самаритянку, яка дала напитися Ісусу біля колодязя. Вона проповідувала Слово Боже в різних країнах і не боялася стати мученицею.

Не забудьте привітати з днем ангела всіх знайомих і близьких Світлан та побажати їм тепла, радості, щастя, сімейного благополуччя і гарної долі.

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