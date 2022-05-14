Коли день Бориса і Гліба 2022 року: історія князів, які стали мучениками

15 травня 2022 року у православному календарі - день Бориса і Гліба. Вони були святими благовірними князями-страстотерпцями, які прийняли мученицьку смерть за свою віру. Читайте в матеріалі ТСН.ua історію життя Бориса і Гліба, а також про народні прикмети і традиції цього дня, які існували серед українського народу.

Борис і Гліб: що нам відомо про святих князів

Борис і Гліб були братами та синами київського князя Володимира Святославовича, який також відомий як рівноапостольний князь Володимир. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі. В дитинстві, які і всі діти князів, отримали гарну освіту, а також читали чимало релігійної літератури, хотіли присвятити своє життя Господу. 1015 року старший брат Святополк убив своїх братів Бориса і Гліба через побоювання, що вони можуть стати його конкурентами у боротьбі за київський престол, яка розпочалася після того, як Володимир Святославович відійшов у вічність.

Борис і Гліб знали, що старший брат хоче їх убити. Однак вони вирішили не переховуватися, а смиренно прийняти смерть від братовбивці. Спочатку Святополк вбив Бориса. Сталося це біля річки Альти. Через деякий час у гирлі річки Смядині (недалеко від Смоленська) було вбито і Гліба.

Церква зарахувала князів Бориса і Гліба до лику святих за їх мученицьку смерть від одновірців. Більше того, вони стали першими за часів Київської Русі святими, яких канонізували до лику мучеників-страстотерпців. 15 травня як дата вшанування пам'яті Бориса і Гліба була вибрана не випадково. Саме цього дня їх мощі перенесли до храму у Вишгороді.

День Бориса і Гліба: які традиції та обряди існують

Бориса і Гліба називають в народі "солов'їний день" / Фото: pixabay.com

15 травня серед наших предків було принято називати "солов'їним днем". Традиційно саме цього дня починали співати справжні передвісники тепла - солов'ї. До цього дня українці намагалися закінчити всі роботи в полі та на городі. А ще в день пам'яті Бориса і Гліба часто купували дрібну домашню живність, курчат, поросят. Вважалося, що тоді покупка буде хорошою.

Ще одна народна назва 15 травня - Бариш день. Це тому, що святого Бориса часто називали баришником. День Бориса і Гліба особливо шанувався серед торговців та купців, адже вважали, якщо сьогодні у них гарна виручка, то успіх буде супроводжувати весь рік поспіль.

Також в день Бориса і Гліба намагалися душевно поговорити з близькою людиною, з якою важко було знайти спільну мову в інші дні. А якщо вам потрібно звернутися до свого начальства, краще зробити це саме 15 травня, тоді можна не боятися відмови.

Народні прикмети 15 травня

Голосно співає соловей - прийшло справжнє літо.

У свято Бориса і Гліба ясний схід сонця, значить літо буде без опадів.

Якщо 15 травня теплий день, чекайте поганого урожаю хліба.

Якщо на день Бориса і Гліба почала квітнути черемха і співають солов'ї - буде похолодання, яке триватиме 2 тижні.

Почути 15 травня спів солов'я раніше за спів зозулі - до щасливого літа.

Чути солов'їні трелі і вода пішла на спад - пора починати посівну.

Сильна молитва на день пам'яті Бориса і Гліба

День Бориса і Гліба: сильна молитва / Фото: Pexels

О, святі світлі мученики, що трудилися на Христовій ниві, і віру Христову по рідній землі, як золоте зерно, сіяли, і зі злої руки брата вашого окаянного погинули! Молимо вас: будьте нам, вашому українському народові, оборонцями й опікунами святими перед Богом. Учиніть своєю - даною Вам Господом властю святою і своїми молитвами перед небесним Вітцем, щоб наш нарід не зазнав ніколи більше наруги і шкоди від незгідливих рідних синів своїх і щоб окаянних між нами вже не було, як і будь-яких чвар і конфліктів, непорозумінь та ворожнечі.

Небесною милістю і благодаттю Святого Духа благословіть нас, святі мученики за віру Христову, чесно, справедливо й праведно жити - у братній єдності, злагоді і любові та, зрештою, до давньої сили й добра дійти і в добрій долі Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа правдиво прославляти, дякувати і служити Йому. Амінь.