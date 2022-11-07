Коли день Дмитрія Солунського 2022 року: історія свята, що не можна робити, традиції та молитва

8 листопада віряни щорічно вшановують пам'ять Дмитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа у IV столітті. В народі його часто називають Дмитрів день. ТСН.ua розповідає про Дмитрія Солунського.

Дмитрій Солунський: що відомо про цього великомученика

Жив Дмитрій Солунський у III-IV столітті в місті Фессалоніки (Солунь, Греція). Народився в сімї римського проконсула. Але його батьки були таємними християнами. Коли помер батько, Дмитрій отримав його посаду, проте вирішив не переслідувати християн, як того хотіли тодішні правителі, а відкрито прославляв Спасителя і навіть боровся з язичниками.

За це правитель вирішив його заарештувати, проте Дмитрій дізнався про це заздалегідь і доручив своєму слузі Луппу роздати всі статки сім'ї бідним та нужденним. При цьому слуга примовляв слова: "Будемо шукати собі багатства небесного". Вставши на суді перед імператором Максиміліаном, Дмитрій вголос визнав себе християнином, за що був кинутий до в'язниці.

Згодом під час гладіаторських боїв християнин Нестор вбив улюбленого бійця імператора Максиміліана - Лія. Той був відомий своїм безжальним ставленням до християн. Максиміліан так сильно розлютився, що наказав вбити не лише Лія, але й іншого християнина - Дмитрія. Вранці 8 листопада його вивели на площу і пронизали тіло списами. Пізніше християни таємно поховали Дмитрія. А слуга його Луппа взяв перстень та ризу великомученника і потім здійснив з їхньою допомогою чимало див.

Традиції дня пам'яті Дмитрія Солунського

Ікона Дмитрій Солунський / Фото: commons.wikimedia.org

Вшановувати пам'ять великомученика наші пращури почали одразу після хрещення Київської Русі. А в Києві навіть заснували Дмитріївський монастир на початку 70-х років XI століття. Зараз він відомий як Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Будівництвом храму займався син Ярослава Мудрого, великий князь Ізяслав, який за хрещення отримав ім'я Дмитрій.

На іконах Дмитрія часто зображують зі списом в руках, а тому свято Церква пов'язує з захистом своєї землі, патріотизмом.

Здавна існувало повір'я, що в Дмитрів день на могили прилітають покійні в образі птаха. Тому люди йшли на кладовища та розсипали там зерно.

Також було заведено збиратися всією родиною за святковим столом. На вечерю обов'язково пекли млинці, а коли знімали зі сковороди перший, то промовляли: "Пом’яни, Господи, чесних батьків". Його залишали на вікні і не їли.

В народі вірили, що душі покійних приходять вночі, а тому святковий обід завжди починався ввечері. Щоб родичі, яких вже немає з родиною, також могли приєднатися до трапези, на стіл ставили додаткові тарілочки і клали по ложці з кожної страви. Потім їх переставляли до образів чи на покут. Поруч обов'язково клали рушник і мисочку з водою, щоб душі потім могли "вмитися".

Наші пращури вважали, що вночі на Дмитрів день на кладовищі можна побачити тіні покійників, які ходять між могилами.

А ще в народі саме 8 листопада закінчувався землеробний рік. Предки уявляли, що святий Дмитрій "закриває" землю ключем і передає його святому Юрію, який потім "відімкне" весну (6 травня). Зокрема, в одній з колядок були такі слова: "у святого Дмитра труба із срібла" і нею він оповіщає, що прийшла зима.

Після дня Дмитрія Солунського в народі вже не справляли весілля і не ходили у свати. Якщо залишалася якась дівчина в селі незасватана, то цей рік вважався для неї втраченим. Існували навіть приповідки з цього приводу: "До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч комин витри", "До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч за старця, аби не остаться" або "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра сякий-такий був, щоби хліба роздобув".

Молитва святому Дмитрію для допомоги військовим

Молитва святому Дмитрію для допомоги військовим / Фото: pixabay.com

Святому Дмитрію Солунському здавна молилися про декілька речей:

отримати допомогу під час військових дій;

зцілитися від хвороб очей;

отримати мужність та терпіння.

В цей важкий для України час варто прочитати молитву до великомученника Дмитрія про допомогу під час військових дій:

Святий і славний великомучениче Христовий Дмитре, швидкий у помочі й теплий заступниче, з вірою приходимо до тебе! Ти, що стоїш із відвагою перед Небесним Царем, випроси в Нього прощення гріхам нашим і щоб звільнитися нам від мору, землетрусу, потопу, вогню, меча й вічної муки. Моли благість Його, щоб ущедрити місто це, обитель цю й усяку країну християнську. Випроси у Царя Царюючих на ворогів перемогу й подолання православним християнам, всій державі православній мир, спокій, твердість у вірі й наближення до благочести; нам же, шанувальникам чесної пам'яти твоєї, випроси благодатне зміцнення на справи добрі, щоб благоутробному Владиці нашому Христу Богові тут послужити, і сподобитися молитвами твоїми наслідувати Царство Небесне для вічного прославляння Його з Отцем і Святим Духом. Амінь.

Що не можна робити

8 листопада краще не позичати гроші, вважається, що вас можуть обдурити.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, тому що задуманого не зробиш.

За деякими повір'ями в Дмитрів день не можна прати і митися.

Народні прикмети в Дмитрів день