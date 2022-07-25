Коли День молоді 2022: історія та традиції

День молоді завжди вважали святом енергії, творчості, реалізації найсміливіших задумів та пізнання світу. До 2022 року українці святкували його в останню неділю червня. Але тепер все змінилося. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли День молоді 2022 і які його традиції?

День молоді 2022: дата святкування та історія

1994 року наказом президента України Леоніда Кравчука було запроваджене особливе свято для всіх молодих людей - День молоді. У створені події взяли участь молодіжні організації та об'єднання, а дату призначили на останню неділю червня.

До кінця 2021 року українці святкували це особливе свято саме так. Однак тепер дата змінилася. Сталося це за ініціативи молодіжних організацій та рухів України в рамках підтримки руху української молоді до європейської спільноти. Від 2022 року Україна святкуватиме День молоді разом з усім світом - 12 серпня.

Саме на цю дату припадає Міжнародний день молоді, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року.

Особливе значення та мета

Міжнародний день молоді має дуже важливу мету - показати людству, що молодість це не лише певний період в житті кожної людини, але й стан душі. В усьому світі ця подія вважаєься святом творчих, енергійних, сміливих та тих, хто прагне реалізувати свої плани та задуми.

Також цей день нагадує, що молоді люди допомагають будувати та розвивати світ, вирішуючи важливі сучасні завдання. А ще День молоді 2022 - чудова можливість нагадати про актуальні проблеми молоді України.

Як святкується День молоді

Традиційно на День молоді всіх молодих людей вітають, дарують теплі слова та побажання. До 2022 року в Україні було прийнято влаштовувати концерти, фестивалі, цікаві масові заходи, квести. Однак воєнний стан вніс свої корективи, тому цьогоріч гучного святкування не буде. Також серед молоді були популярні флешмоби, в яких зазвичай брали участь всі, хто цього бажав.