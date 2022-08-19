Коли День Незалежності України 2022: яка історія цього свята, основні традиції

24 серпня - День Незалежності України. Це важливе для держави та кожного з нас свято, яке традиційно святкується наприкінці літа. 2022 року дата випадає на середу. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію Дня Незалежності України та традиції цього свята.

Історія найважливішого для українців свята - Дня Незалежності

За часів холодної війни і, особливо, після смерті Степана Бандери, на Заході українська діаспора традиційно спонсорувала святкові заходи з приводу "Дня незалежності України", які українці за кордоном святкували традиційно 22 січня - в річницю Акта Злуки.

Однак все змінив Всесоюзний референдум про збереження СРСР. В Україні в той час існував Народний Рух України за перебудову, який вбачав своєю основною метою боротьбу за незалежність України. За їхнім наполяганням в республіці провели референдум та опитування. Це стало першим кроком до незалежності.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. А пізніше того ж дня ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України», в якій йшлося:

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року,



Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:



Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

Однак, зовсім скоро виникла потреба змінити дату святкування. Адже саме 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Він був підтверджений 1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі.

Щорічно від 1992 року святкується День Незалежності України 24 серпня.

15 цікавих фактів про День Незалежності України

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт про проголошення незалежності України / Фото: commons.wikimedia.org

Вперше День Незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Однак пізніше дату перенесли на 24 серпня. Рішення про проголошення незалежності України було прийнято не політиками, а народом на Всеукраїнському референдумі. Тоді на листочку було лише одне запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?". Понад 90% українців з різних областей відповіли ствердно. 24 серпня 1991 року було скликано надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради УРСР - сталося це через 3 дні після подавлення путчу консервативних сил СРСР. 346 депутатів (навіть комуністична партія УРСР) проголосували за незалежність України. Після завершення позачергового засідання (24 серпня 1991 року) біля трибуни опозиціонерами був виконаний гімн Українських Січових стрільців. Пісню відразу підхопили мітингувальники, які зібралися на вулиці. Вранці 23 серпня 1991 року в звичайному шкільному зошиті була записана чернетка Акту про проголошення незалежності України. Написали її Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко. Внести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор запропонував В'ячеслав Чорновіл. З ним український народ стояв на барикадах біля російського Білого дому. Пізніше прапор підняли над куполом парламенту. 24 серпня 1991 року український синьо-жовтий прапор вперше від 1920 року замайорів на флагштоку біля київської міської ради. 28 січня 1992 року Державний прапор України офіційно затвердили як державний символ. Синій колір прапора України означає все земне, а жовтий - символізує Творця, Бога-Отця та Вищу Духовність. Перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України відбувся на Хрещатику в Києві 24 серпня 1994 року. Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук. Польща стала першою державою, яка визнала незалежність України. День Незалежності України святкують також і за кордоном - проводять акції, мітинги, флешмоби, концерти. 2 вересня 1996 року в обіг ввели національну валюту України - гривню.

День Незалежності України: традиції святкування

На День Незалежності України на Хрещатику у Києві традиційно відбувається військовий парад / Фото: pixabay.com

2021 року Україна святкувала ювілей - 30 років незалежності. Свято завжди відрізнялося особливим розмахом. Особливо гучно в столиці, Києві. Тут влаштовують військові паради, концерти, акції та фестивалі.

Українці одягають вишиванки, носять синьо-жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, сумок, аксесуарів. Співають українських національних пісень, які прославляють Батьківщину.

На жаль, 2022 року звичного святкування Дня Незалежності України не буде. Російські окупанти намагаються позбавити України найдорожчого - незалежності, суверенітету та життя українців.