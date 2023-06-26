Коли день Петра і Павла 2023 року в Україні: історія, що можна і не можна робити

День Петра і Павла здавна особливо шанується вірянами та супроводжується спеціальними богослужіннями, піснями і молитвами. Коли Петра і Павла 2023 року і чи зміниться дата святкування за новим календарем?

Коли Петра і Павла 2023 року

Церковному святу завжди передує Петрів піст, який залежить від святкування Великодня (припадає на другий понеділок після Трійці) та щороку має іншу дату. 2023 він почався 12 червня і повинен закінчитися 11 липня. Тобто апостолів Петра і Павла вшановують 12 липня 2023 року.

Чи зміниться дата святкування цього великого церковного свята після переходу ПЦУ на новоюліанський календар? Так. Вже 2024 року день Петра і Павла в Україні будуть святкувати 29 червня.

Історія свята: що нам відомо про апостолів

На території України свято почали святкувати після Хрещення Київської Русі. За словами церковних переказів, на руську землю першу ікону святих привіз святий рівноапостольний князь київський Володимир.

Апостол Петро спочатку називався Симоном і був сином рибалки Іони з Віфсаїди Галілейської. Його братом був апостол Андрій Первозванний і саме він привів Петра до Ісуса Христа. У Петра була родина і будинок в Капернаумі, однак на поклик Сина Божого апостол відразу відгукнувся, а тому зайняв особливе місце серед інших учнів Христа. Саме він першим почав рішуче назвав Ісуса Месією, за що отримав від нього своє нове ім'я (в перекладі "Петро" означає "камінь").

Апостол Павло не був учнем Христа за його життя. Спочатку його звали Савл і він навіть не сповідував християнство, а належав до числа тих, хто проводив гоніння за християнами. Народився Савл у Малій Азії, де жили юдеї, які мали права римських громадян. Отримав чоловік гарну освіту в Єрусалимі, готувався отримати посаду рабина. На шляху до Дамаска, де він повинен був переслідувати християн, Господь покликав його до апостольського служіння. Після навернення він написав 14 послань, які включені у Новий Заповіт. Близько 67 року Павла заарештували недалеко від Риму і вбили мечем через його віру.

Що означає свято Петра і Павла? Цього дня християни вшановують святих апостолів, згадують їх смерть та перехід в життя вічне, адже вони відійшли до Бога з різницею всього лише в один рік.

Народні прикмети

Після дня Петра і Павла кує зозуля — зима буде пізньою.

Дощить на великий урожай жита.

Холодні Петрівки до голодного року.

На Петрів день спека, на Різдво чекайте на мороз.

Що можна робити на Петра і Павла

Наші предки придумали чимало різних назв для цього великого церковного свята. Називали його в народі Петрик, Петро-Павло, Червоне літо, Зелений покіс, Петрів день, Петрівка, Петра-рибалки тощо.

У часи Київської Русі цей день вважався святом рибалок, адже апостол Петро до свого проповідницького покликання займався тим, що ловив рибу разом зі своїм батьком. Саме на Петрів день починали літній і закінчували весняний рибальський сезон. У деяких регіонах сучасної України рибалки збирали кошти на велику воскову свічку, яку ставили в церкві перед іконою апостола Петра ("Петру-рибалці на мирську свічку"), щоб ловля риби була успішною.

А молодь напередодні свята йшла в поле, гуляла там всю ніч, чекала на схід сонця. В народі вважалося, що все в день Петра і Павла особливе, все переливається різними барвами, наче веселка.

Чому не можна купатися купатися на Петра і Павла та інші заборони

Наші предки в день Петра в Павла намагалися не підходити до відкритих водойм (крім рибалок) та не купатися, особливо з маленькими дітьми. А все тому, що в давнину існувало повір'я, що у воді мешкає нечиста сила, яка може затягнути на дно. Також існували й інші заборони:

жінкам заборонялося в'язати і шити, щоб не накликати на себе біду;

на Петра і Павла заборонено вінчатися, тому що пара швидко розбіжиться;

не варто ходити до лісу, тому що стають агресивними змії та звірі;

заборонялося давати гроші в борг, щоб гаманець не був порожнім весь рік;

не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю, тому що наступного року буде голод;

краще утриматися від подружньої близькості, щоб не було проблем у шлюбі.

День Петра і Павла вважається одним з найважливіших православних свят літа. Відоме воно з давніх часів, а тому обросло народними традиціями і прикметами.

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