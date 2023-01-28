Коли день святого Валентина 2023 року: що відомо про це свято і як романтично відсвяткувати

День святого Валентина в Україні давно вже став популярним святом. Цей день закохані проводять разом, дарують один одному подарунки та роблять романтичні жести. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли день святого Валентина і яка його історія.
В середині останнього зимового місяця всі закохані вітають один одного з днем святого Валентина, який вважається захисником тих, хто кохає. Це свято давно популярне в світі, а в Україні його почали святкувати в 90-тих роках минулого століття.
Коли день святого Валентина 2023 року
Щороку свято Всіх Закоханих припадає на 14 лютого. 2023 року це буде вівторок. Але навіть у робочий день пари намагаються зустрітися, щоб провести разом час, дарують один одному подарунки, влаштовують романтичні побачення.
День святого Валентина: історія
Вже не перше століття святкується день святого Валентина. Історія його дуже романтична. Хоча, насправді, існує відразу кілька легенд про святого Валентина. За найпопулярнішою з них, він був християнським священником, який жив в місті Терні (італійська провінція Умбрія) у III столітті.
269 року римський імператор Клавдій II захотів завоювати весь світ, однак у нього не було достатньої кількості воїнів. Він вирішив, що причиною цього є сімейне життя, яке відволікає чоловіків від армії. Імператор вважав, що одружений легіонер більше думає не про славу імперії, а про те, як прогодувати родину. Тоді Клавдій II видав указ, за яким солдатам заборонялося одружуватися, поки вони перебувають на службі.
Однак, попри указ чоловіки продовжували одружуватися на коханих, а допомагав їм в цьому священник Валентин. Він проводив вінчання таємно. Одного разу імператор дізнався про Валентина і розлютився настільки, що прирік його на страту. Поки Валентин чекав на виконання вироку, закохався у сліпу дочку тюремника. За допомогою своїх медичних знань, він вилікував її сліпоту. А перед стратою надіслав коханій листа, якого підписав "Твій Валентин".
Як святкують закохані день святого Валентина
Цей день вважається днем романтики, ніжності та кохання. Тому 14 лютого закохані висловлюють свої почуття, обмінюються романтичними подарунками, влаштовують побачення.
Головним атрибутом вважається листівка, в якій освідчуються в коханні. В народі її називають "валентинка". Часто листівку роблять у формі сердечок, а також прикрашають голубами, квітами, ангеликами, поцілунками.
А ось серед кольорів популярність мають червоний та рожевий. Саме в таких відтінках прийнято дарувати подарунки.
Часто закохані влаштовують 14 лютого романтичну вечерю в домашній атмосфері чи в кафе. А ще цю дату обирають для спільного проживання чи створення сім'ї.
Повір'я та прикмети на день святого Валентина
Заручини або весілля 14 лютого принесуть щасті та гармонію в сім'ю. А сімейне життя пари буде довгим і радісним.
А ще, якщо закохана пара цього дня дасть обопільну клятву вірності, тоді їхній союз не зможуть зруйнувати жодні спокуси і перепони.
В давнину молоді дівчата виходили 14 лютого надвір і дивилися на небо: якщо летить багато птахів, то буде багато залицяльників.
Також за пташиними парами намагалися дізнатися, яким буде обранець дівчини. Якщо це синички, тоді наречений буде добрим, молодим та веселим. А ось ворони означають, що на дівчину чекає суворий та старший чоловік.
Намагалися зранку вийти на вулицю і запитати першого чоловіка, якого зустрінуть, його ім'я. Вірили, що так зватимуть і судженого.
Якщо 14 лютого першим дівчині подзвонить її коханий, тоді весь рік вони будуть перебувати у нерозривному зв'язку.