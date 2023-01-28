Коли день святого Валентина 2023 року: що відомо про це свято і як романтично відсвяткувати

День святого Валентина в Україні давно вже став популярним святом. Цей день закохані проводять разом, дарують один одному подарунки та роблять романтичні жести. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли день святого Валентина і яка його історія.

В середині останнього зимового місяця всі закохані вітають один одного з днем святого Валентина, який вважається захисником тих, хто кохає. Це свято давно популярне в світі, а в Україні його почали святкувати в 90-тих роках минулого століття.

Коли день святого Валентина 2023 року

Щороку свято Всіх Закоханих припадає на 14 лютого. 2023 року це буде вівторок. Але навіть у робочий день пари намагаються зустрітися, щоб провести разом час, дарують один одному подарунки, влаштовують романтичні побачення.

День святого Валентина: історія

Вже не перше століття святкується день святого Валентина. Історія його дуже романтична. Хоча, насправді, існує відразу кілька легенд про святого Валентина. За найпопулярнішою з них, він був християнським священником, який жив в місті Терні (італійська провінція Умбрія) у III столітті.

269 року римський імператор Клавдій II захотів завоювати весь світ, однак у нього не було достатньої кількості воїнів. Він вирішив, що причиною цього є сімейне життя, яке відволікає чоловіків від армії. Імператор вважав, що одружений легіонер більше думає не про славу імперії, а про те, як прогодувати родину. Тоді Клавдій II видав указ, за яким солдатам заборонялося одружуватися, поки вони перебувають на службі.

Однак, попри указ чоловіки продовжували одружуватися на коханих, а допомагав їм в цьому священник Валентин. Він проводив вінчання таємно. Одного разу імператор дізнався про Валентина і розлютився настільки, що прирік його на страту. Поки Валентин чекав на виконання вироку, закохався у сліпу дочку тюремника. За допомогою своїх медичних знань, він вилікував її сліпоту. А перед стратою надіслав коханій листа, якого підписав "Твій Валентин".

Як святкують закохані день святого Валентина

День святого Валентина: традиції святкування / Фото: Pexels

Цей день вважається днем романтики, ніжності та кохання. Тому 14 лютого закохані висловлюють свої почуття, обмінюються романтичними подарунками, влаштовують побачення.

Головним атрибутом вважається листівка, в якій освідчуються в коханні. В народі її називають "валентинка". Часто листівку роблять у формі сердечок, а також прикрашають голубами, квітами, ангеликами, поцілунками.

А ось серед кольорів популярність мають червоний та рожевий. Саме в таких відтінках прийнято дарувати подарунки.

Часто закохані влаштовують 14 лютого романтичну вечерю в домашній атмосфері чи в кафе. А ще цю дату обирають для спільного проживання чи створення сім'ї.

Повір'я та прикмети на день святого Валентина

Заручини або весілля 14 лютого принесуть щасті та гармонію в сім'ю. А сімейне життя пари буде довгим і радісним.

А ще, якщо закохана пара цього дня дасть обопільну клятву вірності, тоді їхній союз не зможуть зруйнувати жодні спокуси і перепони.

В давнину молоді дівчата виходили 14 лютого надвір і дивилися на небо: якщо летить багато птахів, то буде багато залицяльників.

Також за пташиними парами намагалися дізнатися, яким буде обранець дівчини. Якщо це синички, тоді наречений буде добрим, молодим та веселим. А ось ворони означають, що на дівчину чекає суворий та старший чоловік.

Намагалися зранку вийти на вулицю і запитати першого чоловіка, якого зустрінуть, його ім'я. Вірили, що так зватимуть і судженого.

Якщо 14 лютого першим дівчині подзвонить її коханий, тоді весь рік вони будуть перебувати у нерозривному зв'язку.