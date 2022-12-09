Коли день зимового сонцестояння 2022: цікаві факти, традиції та народні прикмети

День зимового сонцестояння — особлива дата для багатьох народів. В Україні він також має велике значення, адже ще наші предки помітили, що він найкоротший в році. Читайте в матеріалі ТСН.ua про тривалість дня і ночі в день зимового сонцестояння.

Наші предки святкували день зимового сонцестояння ще в дохристиянські часи. У слов'янському календарі це свято навіть вважалося одним з найважливіших. Взагалі в році є кілька дат, які пов'язані з рухом Сонця і тривалістю світлового дня. І день зимового сонцестояння — остання з них. Саме тоді настає найдовша ніч, а після — дні поступово збільшуються. Езотерики також вважають цей день осоливим, адже він має сильну енергетику.

Коли день зимового сонцестояння 2022 року

Найдовша ніч року випадає на 21 або 22 грудня. День зимового сонцестояння припадає на 22 грудня лише в ті роки, які передують високосним. 2023 рік таким не буде, тому цьогоріч особлива дата настане 21 грудня.

День зимового сонцестояння в Північній півкулі планети настане о 16:47 за північноамериканським східним часом (EST), отже за Києвом — о 23:47.

Багатьох також цікавить, яка тривалість дня і ночі в день зимового сонцестояння. За даними порталу Date and Time, цього дня сонце за київським часом зійде о 7:53, а сяде о 15:58. Відтак світла частина доби триватиме всього лише 8 годин і 4 хвилини.

У цей час на півночі Сонце перебуває у найнижчому положенні на небі, тобто найближче до горизонту. А тому дає найменше світла за весь рік.

День зимового сонцестояння: прикмети

День зимового сонцестояння: прикмети / Фото: pixabay.com

День зимового сонцестояння шанували в Київській Русі ще за часів язичництва. В народі казали: "Сонце — на літо, зима — на мороз", а настання найдовшої ночі пов'язували з волею жорстокого повелителя морозів і темряви Карачуна.

Існували і народні прикмети:

безвітряний і тихий день — плодові дерева дадуть гарний урожай;

ясне і променисте сонце — на Новий рік буде морозно і похмуро, а якщо на гілках іній, тоді під новорічну ніч почнеться відлига;

іде дощ — весна буде мокрою;

на деревах видно іній — добре вродять жито й пшениця.

Наші предки з днем зимового сонцестояння святкували і настання нового року. Вірили, що в цей час на Землю спускається Молоде Сонце — Коляда. Він був богом веселощів та духовного відродження. Щоб вшанувати божество, розпалювали величезне багаття, а також пекли обрядовий хліб, який мав форму сонця.

Традиції і обряди в день зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння: традиції та обряди / Фото: pixabay.com

Для наших пращурів цей день мав особливе значення. Люди вірили, що злі духи, які бажають підживитися енергією, з його приходом виходять на світ. Щоб нечиста сила боялася підходити до осель, люди прикрашали свої будинки гілками ялини. Вважалося, що духам не подобається запах хвої.

Люди водили хороводи та співали навколо великого багаття. Взагалі існувала думка, чим веселіше проведеш день зимового сонцестояння, тим краще проведеш прийдешній рік.

Існували й особливі обряди. Люди вірили, що цього дня в повітрі живе особлива магія, яку можна використати в благих цілях. Які існували обряди в день зимового сонцестояння?

Цілюще очищення

Потрібно набрати повну ванну води, вимкнути яскраве світло і запалити свічки. Розслабтесь і просто насолоджуйтесь теплою водою. Закривши очі, уявіть всі негативні емоції у фізичній формі. Подумки стисніть проблеми в кулаки, а потім викиньте. Через деякий час ви відчуєте, як по тілу розливається тепло. Щоб повністю відкинути все погане, потрібно спустити воду і дивитися, як вона витікає.

Насіння бажання

Принесіть в свій будинок насіння будь-якої рослини, покладіть на ганчірку, яку попередньо потрібно змочити водою. Тоді вимовити ритуальні слова: "Насіння та по насіння, мені та по правді, маю намір (що ви маєте намір зробити наступного року), та так щоб намір мій здійснився, проріс, корінням міцно в землю вп’ялося. Так само буде так само си, і тако бути. Амінь". Коли насіння зійде, обов'язково пересадіть рослину у горщик і щодня протягом тижня поливайте. Навесні можна пересадити в землю. Наші предки вірили, що через місяць бажання збудиться.

Виконання бажання

На чистому клаптику паперу потрібно записати одне своє найзаповітніше бажання, а потім згорнути аркуш в трубочку. Запалити свічку і підпалити один бік трубочки. Поки папір горітиме, не забудьте промовити слова: "

Мовчазне, і в тому заповітне, те, що в таємному куточку — що в моїй душі, все то в вогні — все те полум’я поглине, все, що піде в космос, все, то до вищих сил дійде. А від них назад прийде — та сповнене, та таке, що прийде задоволення. Та таке невдоволення вже піде. Хай іде — виповниться, збудеться, та силам не забудеться". Коли аркуш догорить, попіл потрібно зібрати і розвіяти по вітру.

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