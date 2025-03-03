Коли до Україне прийде весняне тепло: синоптикиня зробила обнадійливий прогноз

Перший робочий весняний синоптичний тиждень в Україні не підведе. Поступово наростатиме тепло і вже в середині тижня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів, у західних областях до +17 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у соцмережах.

Водночас Діденко зазначила, що тепло наростатиме поступово і у вівторок, 4 березня, ще буде холодно.

"Але не поспішаємо – у нас ще вівторок не приголублений. 4 березня в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах +3+8 градусів, на сході +2+5 градусів, у західній частині +7+12 градусів", – прогнозує вона.

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Синоптикиня також попередила про сильні пориви вітру.

"Весна – пора змін, виходу зі своєрідної сплячки (хоча хто там спить) і тому завжди атмосфера активніше ганяє табуни хмар. Таким собакою-пастухом для весняних хмар буде сильний вітер західного походження. Будьте обережними – пориви можуть сягати 15-20 м/с!" – наголосила вона.

Діденко прогнозує, що у Києві у вівторок також очікується сильний вітер, тож не варто затримуватися під величезними деревами! Опади 4 березня малоймовірні. Упродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 градусів.

"А вже від середи градуси – тигидик, тигидик вгору, до першого справжнього весняного тепла!" – резюмувала синоптикиня.

Раніше ТСН.ua оприлюднив прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури.

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