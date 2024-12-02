Коли до України прийде справжня зимова погода: синоптик зробив прогноз на грудень

Цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ.

Про це на порталі "Метеопрог" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

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"Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу", – прогнозує синоптик.

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

"Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними".

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

"Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. На решті території країни середньомісячна температура очікується в межах -1…-4 °С, а у високогірних районах Карпат - місцями до -5…-7 °С, що відповідає багаторічним нормам", – каже експерт з погоди.

Раніше синоптики повідомили, що погода на День святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою, без стійкого снігового покриву чи сильних морозів. Більше про це читайте у новині.

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