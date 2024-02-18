Коли F-16 з'являться в Україні: названі приблизні терміни

Україна перебуває на шляху до отримання американських винищувачів F-16. Це може статися в червні.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на слова двох європейських чиновників у межах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", – заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, посилаючись на терміни, підтверджені одним з європейських чиновників, який був присутнім у Мюнхені.

Український уряд очікує, що до кінця фінансового року у США 12 пілотів пройдуть навчання з управління винищувачами. Як зауважує видання, йдеться про вересень.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов потішив хорошими новинами щодо F-16.

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