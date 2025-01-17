Коли громади зможуть подати заявки на будівництво укриттів у школах: у МОН відповіли

З 20 по 26 січня місцеві громади можуть подавати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах та закладах профтехосвіти.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в ефірі "Ми-Україна".

За словами заступниці, перший етап подачі заявок розпочнеться 20 січня і триватиме тиждень. Вона зазначила, що у більшості громад вже є розроблені проектно-кошторисні документи, що дозволяє їм швидко отримати гроші та почати будівельні роботи або капітальний ремонт укриттів.

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Після першого раунду, залежно від кількості поданих заявок, МОН може оголосити другий набір для громад, які ще не мають готових ПКД.

Кузьмичова зазначила, що у 2025 році на ці цілі виділено 6,2 мільярда гривень, що майже в три рази більше, ніж минулого року (2,5 млрд грн).

"Ця сума є більшою. Чи є вона достатньою для того, щоб покрити всі наші потреби в побудові укриттів – очевидно, що ні. В Україні близько 13 000 шкіл і велика частина з них покрита найпростішими укриттями, але специфіка в тому, що не у всіх регіонах можливе укривання в найпростіших укриттях", – повідомила заступниця.

Вона додала, що значна частина потребує покращення укриттів, особливо на прикордонних і прифронтових територіях, де необхідні більш надійні сховища для забезпечення безпеки під час освітнього процесу.

Нагадаємо, пів тисячі дітей зможуть одночасно навчатися у першій підземній школі, яку відкрили у Запоріжжі.

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