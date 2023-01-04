Коли хрестити дитину 2023 року: дати, які найкраще підходять для здійснення таїнства

В який день можна хрестити дитину 2023 року? Чи можна хрестити дитину в піст або на великі церковні свята? Ці запитання цікавлять багатьох православних батьків. І ТСН.ua допомагає розібратися з ними.

Рано чи пізно усі православні батьки задумуються над тим, щоб похрестити новонароджену дитину. Завдяки таїнству хрещення малюк отримує духовний захист, без якого вона залишається вразливою до зла та не може потрапити до Небесного Царства. А ще нехрещені люди не можуть брати участь у різноманітних церковних ритуалах, наприклад, вінчатися чи причащатися.

Під час хрещення дитина отримує ще одне, церковне, ім'я на честь того святого, який буде виступати її охоронцем протягом всього життя. Також можна залишити і мирське ім'я, якщо воно входить в святці. Багато батьків саме так і робить.

В які дні можна хрестити дитину 2023 року

В Церкві немає заборонених для хрещення днів. Тому, якщо вас цікавило запитання, чи можна хрестити дитину в піст чи на Трійцю, відповідь одна: можна. Священник буде радий здійснити таїнство будь-якого дня в тижні. Можна хрестити дитину навіть на Різдво Христове або Великдень. Якщо у вас є таке бажання.

Однак до дати краще підходити практично. Наприклад, на великі свята часто бувають великі черги, тому священник просто фізично може не встигнути провести обряд. Рекомендовано все ж відкладати хрещення на небагатолюдний день. Зручно хрестити дитину у вихідні, адже батькам та хрещеним не потрібно йти на роботу. А церковні служби часто тривають не так довго.

Коли краще хрестити дитину: обираємо вік

В які дні хрестити дитину? / Фото: Pexels

В Біблії сказано, що таїнство хрещення краще проводити у тому віці, коли людина вже повністю розуміє всю його суть. Багато християнських сімей хрестилися вже в дорослому віці. Навіть сам Ісус Христос прийняв хрещення, коли йому було вже 30 років. В сучасному світі частіще хрестять немовлят.

Дитину хрестять в храмі мінімум після 40 дня народження. До цього віку Церква не рекомендує здійснювати таїнство. Однак, якщо вас цікавить, чи можна хрестити дитину до 40 днів. Тоді відповідь: так, але за умови, якщо вона дуже сильно хворіє. Однак після 40 дня народження хрестити вже можна в будь-якому віці. При цьому священник не відмовить здійснити обряд, навіть якщо дитина вже підліток, або перед ним доросла людина.

Хрещені батьки: хто може і не може ними бути

Хрещені батько і мати стають духовними наставниками хрещеника, вони беруть важливе завдання виховувати його в церковній вірі, допомагати на життєвому шляху та наставляти на правильні вчинки. Варто зазначити, що у православ'ї дитина може мати як двох хрещених, так і одного. Однак він повинен бути тієї ж статі, що і дитина. Церква висуває певні вимоги до хрещених батьків. Зокрема, не можуть хрестити дитину:

неповнолітні;

батьки дитини;

не православні і нехристияни;

ченці.

Деякі вимоги не є обов'язковими, але їх часто можна почути серед людей. Наприклад, намагаються взяти хрещених, які не зв'язані кров'ю з дитиною (не є її родичами), а ще хрещені батько і мати не повинні бути подружжям.