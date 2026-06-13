Коли та для чого підгортати картоплю

Коли підгортати картоплю

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Чи потрібно підгортати картоплю

Підгортати картоплю потрібно з багатьох причин.

Підгортання збільшує кількість та розмір бульб. Метою підгортання є збільшення нижнього шару ґрунту, в якому зберігається волога. А збережена волога стабілізує температуру ґрунту. Тобто, чим товстіший шар ґрунту над кореневою системою, тим краще зберігається волога і менше коливається температура.

Підгортаючи, ми розпушуємо ґрунт, а це збагачує ґрунт киснем і сприяє нарощуванню бульб.

Картоплини, які визирають з-під землі, на світлі зеленіють і стають непридатними для вживання. Підгортання захищає від позеленіння бульби.

Шар ґрунту після підгортання також захищає бульби від грибкових захворювань.

Підгортання допомагає боротися з бур’янами.

Коли потрібно підгортати картоплю, перше підгортання

Терміни підгортання картоплі залежать як від регіону, так і від погоди та сорту картоплі.

Вперше підгортати картоплю потрібно, коли кущики картоплі досягнуть 7-10 см заввишки. Друге підгортання картоплі бажано провести через два тижні, у разі досягнення стеблами картоплі висоти 30 сантиметрів. Третє підгортання проводять ще через місяць. Завершити підгортання картоплі потрібно до початку цвітіння кущів.

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Як та чим підгортати картоплю

Підгортати картоплю краще по вологій землі після дощу або хоча б після поливу, оскільки після цього бічні пагони на яких утворюються бульби, будуть рости краще. Під час кожного підгортання на кущ підсипають 5-10 см ґрунту.

Більшість дачників по-старому підгортають картоплю вручну, наприклад, за допомогою звичайної сапи. Підгортати картоплю вручну можна звичайною лопатою, сапкою або мотикою. Процес цей є досить трудомістким.

Найдорожчий спосіб підгортання за допомогою культиватора. Це досить дорогий спосіб, крім того, використання мотоблока вимагає чіткого дотримання відстані між рядами картоплі і може травмувати коренеплоди.

Для підгортання можна використовувати ручний підгортач, на відміну від мотоблока, цей спосіб вийде значно дешевшим.

Механічні та автоматичні культиватори також широко використовуються для підгортання картоплі.

Підгортання картоплі плугом є, напевно, найстарішим способом. Плуг можуть тягнути як люди, так і коні або мотоблок.

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