Коли і скільки років потрібно для відновлення Каховської ГЕС: відповів голова Херсонської ОВА Прокудін

Зараз територія Каховської ГЕС - це перша лінії оборони.
Україна зможе відновити Каховську ГЕС, яку підірвали окупаційні війська, однак це можливо зробити після завершення бойових дій.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, зараз територія Каховської ГЕС - це перша лінії оборони.
"Зможемо. Це вивчають науковці. Але конкретики немає. Поки навіть провести аналіз на місці неможливо, це перша лінія оборони. За попередніми підрахунками, для побудови нової станції потрібно щонайменше п’ять років та від 1 до 2 млрд євро. Звісно, це буде можливо зробити лише після завершення бойових дій", - відповів він.
Нагадаємо, Каховська ГЕС була підірвана російськими військами уночі 6 червня, що призвело до масштабної екологічної катастрофи.
Додамо, екологи розповіли, що до Каховського водосховища повертається вода.
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