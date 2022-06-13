Коли і як закінчиться війна: Подоляк назвав завдання "мінімум" та "максимум" для України

Війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення необхідності відходу РФ з наших територій.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і назвав цілі України у війні, яку розв'язала Росія.

"Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після - може початися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час буде перебувати в пропагандистському угарі, реваншистських настроях і постійно прагнути відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема", - сказав Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало".

Також Подоляк зазначив, що важко відповісти, коли саме закінчиться війна, утім додав, що війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення необхідності відходу РФ з її територій.

"Це дуже складно і важко, тому що кожен день докази вимагають життів крутих хлопців. Людина - дуже складна конструкція. Вона вкладає в себе, розвивається, вчиться, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я б хотів знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені все одно, скільки платить РФ. Для нас це висока ціна. Але тим не менш, ми будемо воювати, поки Росія не програє", - сказав він.

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