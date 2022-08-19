Коли і як закінчиться війна в Україні: політолог зробив приголомшливий прогноз

Миру до кінця року не буде, війна триватиме 10-15 років у різних формах, а українська армія воюватиме на інших територіях, зокерма Білорусі, по всьому кордоні з РФ, на Кубані та Північному Кавказі. Захід вже не може дозволити Україні програти, бо на черзі буде розгром Франції, Німеччини, Великобританії та США.

Війна в Україні не закінчиться до кінця 2022 року. Вона триватиме 10-15 років, протікаючи у різних формах.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Главреду" директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

"До кінця року миру не буде. В принципі, я думаю, війна триватиме 10-15 років. Просто вона буде протікати в різних формах. Вона почалася в 2014 році, в цьому році вона перейшла у відкриту фазу", - каже він.

Політолог зазначає, що поки що бачить лише передумови до ескалації ситуації в Україні.

"П'ять років може бути війна високої інтенсивності. Якщо Путін піде на застосування тактичної ядерної зброї, то п'ять років війни буде забезпечено. Гарячої, дуже гарячої…", - вважає Соскін.

За його словами, у Росії вже немає сил і ресурсів, щоб вести війну нинішньої інтенсивності. І якщо Захід буде постійно тиснутиме на РФ, як тисне зараз, то відбудеться серйозне погіршення фінансово-економічної ситуації всередині Росії і Білорусі. Утім війна все ж не припиниться, а далі перейде на інші території.

"Україна воюватиме на інших територіях. Але вся українська економіка, весь потенціал країни буде працювати вже на зовнішню війну. Тобто наша армія буде воювати на інших територіях: Білорусі, в районі Дону, у Воронежі, по всьому кордоні з РФ, на Кубані та Північному Кавказі. І це буде повноцінна війна", - вважає політолог.

На його думку, Захід не може дозволити Україні програти у цій війні.

"Захід уже не може дати Україні програти. Для нього це вже питання життя або смерті. Адже це вже не питання України. Якщо Росія захопить Київ, розгромить Україну, тобто Україна зазнає поразки, наступним на черзі буде розгром Франції, Німеччини, Великобританії та США. Вже настільки підняті ставки, що Заходу не можна відступати. Це – не Афганістан, Іран чи Лівія", - резюмував він.

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