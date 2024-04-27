Коли і за якої умови буде знищений Кримський міст: припущення експерта

Для ефективного знищення російських систем протиповітряної оборони необхідно мінімум 30 ракет ATACMS, вважає експерт.
Для знищення Кримського мосту Україні потрібно повністю вивести із ладу протиповітряну оборону окупантів.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері Еспресо.
На його думку, для ефективного знищення російських систем протиповітряної оборони С-400 та С-300, розташованих у Криму, необхідно мінімум 30 ракет ATACMS.
"Ми з вами розмову розпочали саме з аеродрому у Джанкої, де було знищено дивізіон 18-го зенітно-ракетного полку, того самого, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів, тобто перший дивізіон зрадників знищено, відплата розпочалась", - сказав експерт.
Він додав, "як тільки ці компоненти перестануть бути боєздатними, повітряний простір Криму не буде прикритий комплексами С-400, С-300 великого радіуса дії - це відкриває відповідні шляхи до мосту тією чи іншою номенклатурою ураження".
Нагадаємо, в ВМС прокоменували статтю The Sun про плани України знищити Кримський міст.
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