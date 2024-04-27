Коли і за якої умови буде знищений Кримський міст: припущення експерта

Для знищення Кримського мосту Україні потрібно повністю вивести із ладу протиповітряну оборону окупантів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері Еспресо.

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На його думку, для ефективного знищення російських систем протиповітряної оборони С-400 та С-300, розташованих у Криму, необхідно мінімум 30 ракет ATACMS.

"Ми з вами розмову розпочали саме з аеродрому у Джанкої, де було знищено дивізіон 18-го зенітно-ракетного полку, того самого, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів, тобто перший дивізіон зрадників знищено, відплата розпочалась", - сказав експерт.

Він додав, "як тільки ці компоненти перестануть бути боєздатними, повітряний простір Криму не буде прикритий комплексами С-400, С-300 великого радіуса дії - це відкриває відповідні шляхи до мосту тією чи іншою номенклатурою ураження".

Нагадаємо, в ВМС прокоменували статтю The Sun про плани України знищити Кримський міст.

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