Коли Київська область зможе повернутися до планових відключень світлі: в ОВА дали невтішний прогноз

Влада працює із обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області.

Київська область поки не може повернутися до планових графіків відключення елекроненергії через значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

"Київська область дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів. В нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки, на жаль, вийти на планові відключення. Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії", - розповів Кулеба.

За його словами, область стабільно недоотримує 30% електроенергії. Тому третина будинків Київської області - в режимі постійних відключень електроенергії. Коли область зможе повернутися до планових відключень - стане зрозуміло наступного тижня.

Він наголосив, що влада працює із обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області.

"Виокремлюємо об'єкти критичної інфраструктури, живимо їх поштучно. Це дозволяє звільнити певну частину електрики для побутових споживачів і розподіляти її більш справедливим чином", - підкреслив Кулеба.

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Станом на ранок 8 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях, де спостерігається найгірша ситуація.

В "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

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