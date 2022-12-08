Коли Київська область зможе повернутися до планових відключень світлі: в ОВА дали невтішний прогноз

Влада працює із обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області.
Київська область поки не може повернутися до планових графіків відключення елекроненергії через значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.
"Київська область дуже сильно постраждала від ракетних обстрілів. В нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки, на жаль, вийти на планові відключення. Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії", - розповів Кулеба.
За його словами, область стабільно недоотримує 30% електроенергії. Тому третина будинків Київської області - в режимі постійних відключень електроенергії. Коли область зможе повернутися до планових відключень - стане зрозуміло наступного тижня.
Він наголосив, що влада працює із обленерго і ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподілення електроенергії по області.
"Виокремлюємо об'єкти критичної інфраструктури, живимо їх поштучно. Це дозволяє звільнити певну частину електрики для побутових споживачів і розподіляти її більш справедливим чином", - підкреслив Кулеба.
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Станом на ранок 8 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях, де спостерігається найгірша ситуація.
В "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.
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