Коли колір має значення: чим внутрішній COVID-сертифікат відрізняється від міжнародного та як їх використовувати

Коли колір має значення: чим внутрішній COVID-сертифікат відрізняється від міжнародного та як їх використовувати

Від 21 жовтня українців не пускатимуть в транспорт міжобласного сполучення без підтвердження щеплення в формі COVID-сертифіката або Міжнародного свідоцтва про вакцинацію, або без негативного ПЛР/антиген тесту.

В Україні вже зробили понад 15 млн щеплень проти COVID-19, тож тепер - понад 6 млн українців мають право отримати зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію та Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, і ще понад 8 млн можуть отримати внутрішній жовтий COVID-сертифікат про вакцинацію на підставі першої дози.

Про те, у чому різниця між COVID-сертифікатом та Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, яке значення має колір COVID-сертифіката, який термін дії кожного із документів та головне - де і як їх можна отримати, використовувати - йдеться у роз’ясненні від МОЗ.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і як його отримати

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - це паперовий документ, який ви можете отримати:

у лікаря, що проводив вам щеплення;

у свого сімейного лікаря, після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

У свідоцтві зазначено:

назву вакцини;

її виробника;

номер серії;

кількість отриманих доз;

дату щеплення.

Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне свідоцтво діє в країнах, уряди яких зобов'язалися дотримуватись Міжнародних медико-санітарних правил.

Інформацію про перелік країн, які визнають міжнародне свідоцтво про вакцинацію ви можете знайти за посиланням. Перед поїздкою МОЗ рекомендує також уточнювати цю інформацію на офіційних сайтах міністерств внутрішніх справ цільової та транзитних країн.

Підставою для видачі Міжнародного свідоцтва про вакцинацію є повний курс вакцинації.

Термін дії - 365 днів.

COVID-сертифікат і як його отримати

COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку “Дія”. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:

“Жовтий” СOVID-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати

- підтверджує від цієї дати “Зелений” COVID-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двух доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

COVID-сертифікати можуть бути:

внутрішніми;

міжнародними.

Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном. Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн та користуватися ним всередині цих країн для входу на публічні заходи, до кафе, кінотеатрів і т.д. Це країни, які увійшли до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, список учасників розширюється щомісяця, їх можна перевірити за посиланням.

В Україні ж - внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний документ.

COVID-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати. Зробити це можливо самостійно за допомогою порталу державних послуг “Дія”. Для цього потрібно:

зареєструватись, зазначивши свій мейл та телефон;

замовити послугу covid-сертифікат;

зачекати від 15 хвилин до кількох годин, поки документ у форматі pdf буде створено і про це вам прийде повідомлення;

завантажити файл, який можна роздрукувати чорним на білому папері і пред'являти в такій формі або завантажити в телефон і показувати з екрану.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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