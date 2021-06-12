Комаровський розповів, коли коронавірус знову атакує Україну

Комаровський також розповів, що зможе стабілізувати ситуацію з COVID-19 і що важливо робити для профілактики захворювання.

Коронавірус в Україні не відступає і ситуація із захворюваності погіршиться вже цієї осені. Таку думку висловив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю виданню "Гордон".

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"Коронавірус зараз нікуди не відступає, він просто чекає зручної ситуації. Він прийде, як тільки ми закриємо вікна. Це буде в жовтні", - сказав Комаровський.

За його словами, науковцям вже вдалось вивчити епідеміологію коронавірусу. Він зазначив, що вірус переноситься на сотні метрів завдяки потокам повітря.

"Вірус, потрапляючи в вентиляційні системи, може переноситися з однієї кімнати в іншу. Тому головне в профілактиці, як виявилося, не маски, хоча вони потрібні, не рукавички, які потрібні, але практично даремні, а саме активна вентиляція приміщень і спілкування на свіжому повітрі", - сказав медик.

На думку Комаровського, аби стабілізувати ситуації із захворюваністю, необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 червня зафіксовано 2 137 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померли 163 людини, ще 12 085 одужали.

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