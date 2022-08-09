Коли краще копати картоплю 2022 року, щоб вона добре зберігалася

Для того, щоб зібраний урожай добре зберігався, потрібно знати терміни, коли починати копати картоплю. Річ у тому, що коли почати копати картоплю залежать від багатьох факторів, таких як, наприклад, сорт картоплі, погодні умови, час посадки картоплі, правильність догляду за нею тощо. Як визначити, що картоплю потрібно копати, коли копати молоду картоплю, коли для зберігання, коли збирати картоплю за місячним календарем, читайте в матеріалі ТСН.ua

Коли викопувати молоду картоплю?

Декілька ознак за якими можна визначити, що молоду картоплю можна копати:

Картопля вже відцвіла.

Після цвітіння пройшло приблизно два тижні.

Листя картоплі почало жовтіти, з'явилися жовті прожилки.

Для довготривалого зберігання через тонку шкірку молода картопля не годиться, тому з'їдати її після збирання потрібно найближчим часом.

Коли викопувати картоплю для зберігання?

Вважається, що найкращий час для викопування картоплі для зберігання перші дні вересня. Картоплю бажано викопувати в суху та сонячну погоду.

Щоб визначити, коли копати картоплю, потрібно стежити за бадиллям. Бадилля, що лягло вважається найпершою ознакою того, що картоплю можна викопувати. Ще одна ознака - бадилля почало жовтіти та сохнути. Для початку перевірте готовність картоплі - виберіть кущі з різним ступенем висихання бадилля і викопайте їх. Якщо шкірка на бульбах щільна, а більшість картоплин відокремилися від куща, можете викопувати всі інші.

Для картоплі із зеленим бадиллям час викопування ще не настав. Якщо бадилля залишається м'ясистим і зеленим, це означає, що до нього продовжують надходити поживні речовини, яких, можливо, не вистачає бульбам. Щоб не гадати, краще викопати один або кілька кущів і перевірити товщину та міцність картопляної шкірки. Частина картоплі може мати зелене бадилля через те, що для посадки вибирався неоднорідний матеріал.

Як краще копати картоплю

За тиждень до викопування картоплі бадилля краще скосити та спалити, золу, що утвориться внаслідок цього, використати для підживлення рослин і розкислення ґрунту.

Чим копати картоплю? Якщо використовувати лопату, то можна сильно надірвати спину. Тому копати картоплю краще вилами. Увіткніть їх у землю на відстані приблизно 15–20 сантиметрів від основи куща та акуратно перевертайте землю. Потім поворушіть землю з країв ямки – деякі бульби можуть бути там. Посічену та порізану картоплю відберіть окремо, тому що зберігати її все одно не можна.

Альтернатива копанню вилами та лопатою — мотоблок. Викопування картоплі мотоблоком має переваги, якщо картоплю саджали за допомогою мотоблока, тоді відстань між посівами є такою, що колеса не наїжджають на сусідню лунку.

Перед тим як прибрати картопля з грядки на зберігання, її необхідно просушити. Якщо ґрунт піщаний, а погода суха і тепла, можна зробити це прямо на полі, розсипавши картоплю тонким рівномірним шаром. Якщо погода волога, урожай краще просушити під штучним навісом.

Щоб шкірка картоплі трохи зміцніла, викладіть бульби в один шар на газету, лотки або картон у прохолодному темному місці з температурою від 10 до 15 °C з високою вологістю та гарною вентиляцією на один-два тижні. Це допоможе шкірі потовстіти та продовжить термін зберігання бульб. За цей час можна буде виявити погані бульби.

Перед тим як відправити картопля на зберігання, посортуйте її - пошкоджені бульби окремо, цілі та добірні також окремо. Місце зберігання має бути з температурою від 4,5 до 7 °С. Регулярно перевіряйте бульби та видаляйте будь-які з ознаками гниття чи висихання.

Коли копати картоплю за місячним (лунним) календарем 2022 року

Сприятливі дні, щоб копати картоплю у серпні 2022 року - 15 - 21 серпня, 25, 30 та 31 серпня 2022 року. Це дати за місячним календарем, але звичайно потрібно зважати на те, коли бульбу висадили та регіон посадки. Можна копати й в інші дні за виключенням заборонених днів для посадки.

Не варто копати картоплю 12, 26, 27 та 28 серпня 2022 року.

Сприятливими за місячним календарем днями у вересні 2022 року фахівці вважають такі: 1-5, 7-12, 15-21, 23-26 та 29-30 вересня.

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