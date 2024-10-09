Людину можуть виписати з квартири без її відома: адвокатка розповіла, як діяти і куди звертатися

Виписати людину з квартири або будинку, де вона мешкає, без її відома чи згоди раніше було неможливо, а всі суперечки вирішував суд. Зараз власник житла за певних умов може зняти людину з реєстрації без її відома.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на інформацію керівниці адвокатського бюро Тетяни Даниленко.

Юристка пояснила процедуру зняття з реєстраційного обліку.

За її словами, виписати людину з квартири без її відома стало можливо після ухвалення Кабміном 2022 року постанови № 265 "Про деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад". Нею затвердили порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), а також деякі інші акти, необхідні для реалізації закону.

До цього нововведення виписати людину з житла без інформування та згоди було неможливо.

"Зараз власник нерухомості може "виписати" з квартири чи будинку осіб, які не вписані до документів про право власності, без їхньої згоди та рішення суду", – пояснила юристка.

Як виписують людину з місця реєстрації без її згоди чи присутності

Власник нерухомості має написати заяву до ЦНАП територіальної громади, в якій розташоване помешкання. А до неї додати свій паспорт та ідентифікаційний код, а також документ про право власності на житло, з якого виписують мешканця.

Наступним кроком буде сплата адмінзбору за послугу (1,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Чи можливо виписати власника житла без його відома

Власника чи співвласника з житла без його згоди чи присутності виписати з помешкання неможливо, каже юристка.

Також процедура не стосується одного зі співласників житла без його згоди.

Зі свого житла не можна виписати неповнолітню дитину без згоди її матері (батька).

"Неповнолітню дитину можна виписати, якщо власник житла подасть заяву про зняття з задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини чи одного з них. Така дитина підлягає зняттю з задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них", – пояснила Тетяна Даниленко.

Нагадаємо, раніше енергетик розповів, як підготуватися до зими в умовах війни, щоб легше пережити довгу та сурову зиму в приватних будинках або квартирах.

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