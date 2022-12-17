Коли може бути повторний наступ окупантів на Київ: генерал ЗСУ спрогнозував

Україна готується до того, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися з півночі. Одним із можливих сценаріїв є повторна атака наприкінці лютого.

Про це заявив генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському Sky News.

Говорячи про можливі варіанти нового нападу окупаційних військ Ковальчук допустив імовірність вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України, як маршрут окупантів для наступу на Київ.

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Втім, генерал ЗСУ наголосив, що українські захисники готуються відбивати потенційну атаку ворога і такого, що "росіяни просто зайдуть" не буде.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше...Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби", - сказав Ковальчук.

Командувач оперативного командування "Південь" попередив, що найзапекліші бої ще можуть бути попереду і для відвоювання території українським воїнам знадобиться потужніша підтримка з боку західних союзників.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання", - сказав Ковальчук, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня.

На запитання про можливу повну мобілізацію у РФ, генерал-майор Ковальчук сказав:

"Я думаю, що Путін думає про це. І ми не можемо виключати такий варіант. Треба бути до цього готовим. Я вважаю, що наша позиція і позиція наших партнерів сьогодні має бути чіткою. Якщо Путін проведе повну мобілізацію, наші партнери будуть готові надати нам усі сили і засоби, щоб зупинити не 300-тисячну, а мільйонну армію".

Що відбувається у Білорусі

13 грудня в Білорусі розпочалася раптова "перевірка бойової готовності" Збройних сил країни за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України.

Окрім цього, режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

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За кілька днів білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

Зважаючи на останню активність у Білорусі у суспільстві виникли побоювання через можливий новий можливий наступ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

Президент Володимир Зеленський каже, що окупанти одержимі помстою і вони ніколи не відмовлялися від ідеї захопити всю територію. Втім, за його словами, важливим є те, чи здатні війська РФ на це.

"І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їхнє бажання досягти цього все ще є", - заявив Зеленський.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає також, що Росія готується до реваншу і може піти у великий наступ зимою-весною 2023 року. В цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним.

Утім, у разі, якщо війська Лукашенка візьмуть участь у війні проти України - це знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі, каже генерал-майор СБУ Віктор Ягун. На його думку, російське військове командування використає білоруські підрозділи, як гарматне м’ясо — в перших рядах наступу. Якщо вони не здадуться в полон, то будуть знищені.

“Коли білоруси перейдуть кордон України, а якщо це відбудеться, то може бути в кінці січня або на початку лютого, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і назавжди закриє на найближчий час таке явище як незалежність Білорусі", - підкреслив ексзаступник голови СБУ.

Тим часом у США стверджують, що наразі не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ. Там запевнили, що уважно стежитимуть за ситуацією найближчим часом.

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