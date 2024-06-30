Коли може розпочатися ядерна війна: відомий астролог зробив передбачення

Якщо і будуть ядерні вибухи цього року, то найнебезпечніша ситуація може припасти на кінець вересня-початок жовтня.

Ядерна війна може розпочатися у жовтні. В цей момент буде сонячне та місячне затемнення.

Відповідний прогноз зробив астролог Влад Росс.

“Якщо щось і вибухне, то в період місячного та сонячного затемнення, коридор затемнення та диявольського сонячного затемнення 2 жовтня. Загалом завжди програється ядерна ескалація у жовтні”, — сказав астролог.

Він також додав, що у жовтні 1962 року мало не почалася ядерна війна. Водночас і в жовтні 22-го світ знову перебував на порозі ескалації.

“Ось недавно ядерна війна мало не розпочалася, коли Путін, ще живий він був, готовий був просто знищити все, що рухається на південному сході нашої країни. Взірвати хотів таку бомбу там, де в нас Асканія Нова, Херсонська область, щоб там відбити українські загони від Херсона. Ну на жа... на щастя, не сталося”, - зазначив Влад Росс.

Крім того, прогнозує астролог, якщо і будуть ядерні вибухи цього року, то найнебезпечніша ситуація може припасти на кінець вересня-початок жовтня, коли буде низка затемнень.

“Може початися саме Третя світова війна. Я її називаю четвертою гібридною. Північна Корея може спровокувати Південну Корею, Венесуела може напасти на Гаяну, Ізраїль знову зійдеться у жорсткій сутичці з Хезболлою”, - спрогнозував астролог.

Нагадаємо, що ситуація з обстрілами в Україні може частково змінитися до кінця року. Однак липень буде дуже складним для українців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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