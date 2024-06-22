Коли можна чекати на наступний Саміт миру і переговори з Росією: прогноз політолога

Важливим є не сам саміт, а той формат мирного процесу, який започаткований у Швейцарії.

До кінця цього року Україні навряд чи вдасться вийти на необхідний результат для проведення наступного Саміту миру, а тим більше - змусити Росію погодиться на наші вимоги.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив політолог Володимир Фесенко

"Я не впевнений, що за декілька місяців ми вирішимо всі питання. Якщо думати про наступний саміт, треба розуміти, яка мета, з яким результатом ми вийдемо на наступний саміт", - зауважив він.

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За словами Фесенка, Україні потрібно продовжувати діяльність в робочих групах і працювати над кожним пунктом Формули миру, а не тільки над тими, які розглядалися на Саміті миру в Швейцарії.

"Головний чинник, який буде вирішувати готовність Росії до реальних переговорів – це не саміти, тим більше, вони на саміт миру, де є організатором Україна, навряд чи поїдуть. Їх примушувати треба військовим шляхом. Треба стабілізувати фронт, треба збільшувати, посилювати ціну війни для Росії, тоді вони підуть на реальні переговори", - вважає політолог.

Володимир Фесенко наголосив, що важливим є не сам саміт, а той формат мирного процесу, який започаткований Самітом миру у Швейцарії, як майданчик, на якому просуваються і враховуються інтереси України.

"Самі по собі саміти – це добре, але якщо не буде конкретного результату на цьому саміті – я не прихильник того, що варто поспішати. Працювати треба в цьому напрямі, але справа не в самітах, не в кількості зустрічей на вищому рівні", - підсумував він.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів.

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