Коли можна відмовитись від вручення повістки: адвокат пояснив

Є випадки, коли призовник, може не взяти документ.

Громадяни України можуть відмовитися від отримання повістки до військкомату. Зробити це можна, коли документ намагаються вручити невстановлені особи або ті, хо не має належних повноважень.

Про це РБК-Україна розповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий.

"Можна (відмовитися від повістки - Ред), однак лише у випадках, якщо особи, які намагаються вручити повістки порушують процедуру вручення повісток, або ж не мають відповідних повноважень", - пояснив адвокат.

Якщо працівниками Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки дотримано усіх процедурних вимог, то без настання негативних для особи наслідків (притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності) відмовитись від отримання повістки неможливо.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку й реєстрації.

В країні існує два типи повісток. Одні - для уточнення військово-облікових даних. Інші - для відправлення до війська у складі команди. Саме тому, якщо українець отримав повістку - це ще не означає, що чоловіка вже беруть до лав ЗСУ.

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