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Коли можуть бути готові рамкові умови для переговорів щодо вступу України до ЄС

Коли можуть бути готові рамкові умови для переговорів щодо вступу України до ЄС

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Робота над переговорною рамкою продовжується.

На початку літа можуть бути готові рамкові умови для переговорів з Україною щодо вступу до Європейського Союзу.

В цьому переконана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі.

“У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів - вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе час, але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові”, - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що країни-члени ЄС можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку.

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