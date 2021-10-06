"Коли надії немає зовсім": у Дніпрі медики врятували чоловіка з наскрізним пораненням голови (відео)

Зараз чоловік перебуває у Львівському клінічному військово-медичному центрі.

У Дніпрі медики лікарні ім. Мечникова врятували українського військового, який на передовій отримав наскрізне кульове поранення голови.

Про це на своїй сторінці написав Генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Пораненому бійцю Андрію нейрохірурги провели багатогодинну операцію на голові. Зараз він — у повній свідомості. Чоловік проходить реабілітацію вже у Львівському клінічному військово-медичному центрі.

“Коли надії немає зовсім — сталося диво руками нейрохірургів лікарні Мечникова. Наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Багаточасова складна операція. Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. Це кращі військові лікарі, які за сім років стали нашими найближчими фронтовими друзями”, — наголосив Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі реанімація переповнена пацієнтами з COVID-19, бракує апаратів ШВЛ.

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