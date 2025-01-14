Коли нарешті запрацює відстрочка для студентів у "Резерві": в Міноборони відповіли

Студенти скаржаться, що отримувати довідки з навчального закладу, а потім нести їх до ТЦК вкрай незручно.
В застосунку "Резерв+" уже цього тижня має запрацювати послуга відстрочки від мобілізації для студентів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарях під одним зі своїх дописів у Facebook.
Черногоренко запитали, коли запрацює відстрочка в "Резерв+" для студентів, бо здобувачі освіти витрачають багато часу, щоб отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти), а потім ще змушені особисто нести її до ТЦК.
"Запрацює цього тижня, вже скоро", – лаконічно відповіла заступниця міністра.
Як зараз отримати довідку з місця навчання для відстрочки
Щоб отримати довідку з ЄДЕБО, вам потрібно звернутися до свого закладу освіти. В деяких університетах заявки на довідки для відстрочки приймають електронною поштою.
- Працівники вашого навчального закладу сформують і видадуть вашу довідку з ЄДЕБО.
- Потім цю довідку ви маєте подати до ТЦК, звернувшись туди особисто.
Нагадаємо, що українці з правом на відстрочку повинні повідомити про свій статус ТЦК, щоб уникнути штрафів.
Читайте також:
- Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого він стосуватиметься
- На Львівщині ТЦК проігнорував заяву на відстрочку і програв справу у суді: подробиці
- "Шукаю самотню вагітну жінку": як ухилянти через соцмережі стають багатодітними батьками