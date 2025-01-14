Коли нарешті запрацює відстрочка для студентів у "Резерві": в Міноборони відповіли

Студенти скаржаться, що отримувати довідки з навчального закладу, а потім нести їх до ТЦК вкрай незручно.

В застосунку "Резерв+" уже цього тижня має запрацювати послуга відстрочки від мобілізації для студентів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарях під одним зі своїх дописів у Facebook.

Черногоренко запитали, коли запрацює відстрочка в "Резерв+" для студентів, бо здобувачі освіти витрачають багато часу, щоб отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти), а потім ще змушені особисто нести її до ТЦК.

"Запрацює цього тижня, вже скоро", – лаконічно відповіла заступниця міністра.

Як зараз отримати довідку з місця навчання для відстрочки

Щоб отримати довідку з ЄДЕБО, вам потрібно звернутися до свого закладу освіти. В деяких університетах заявки на довідки для відстрочки приймають електронною поштою.

Працівники вашого навчального закладу сформують і видадуть вашу довідку з ЄДЕБО.

Потім цю довідку ви маєте подати до ТЦК, звернувшись туди особисто.

Нагадаємо, що українці з правом на відстрочку повинні повідомити про свій статус ТЦК, щоб уникнути штрафів.

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