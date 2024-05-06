Коли Нідерланди планують передавати F-16 Україні: у Міноборони дали відповідь

Кайса Оллонгрен розповіла, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку.

Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Delfi.

Оллонгрен сказала, що саме такий графік постачання винищувачів Україні передбачає прописаний план союзників.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", – зазначила вона.

Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.

Нагадаємо, у Повітряних Силах відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти на F-16 будуть одними з найкращих у світі, але Росія намагатиметься їх збити.

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