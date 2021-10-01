Коли нікого не було вдома: в Дніпропетровській області за ґрати відправили чоловіка, який чіплявся до малолітніх дітей

Коли нікого не було вдома: в Дніпропетровській області за ґрати відправили чоловіка, який чіплявся до малолітніх дітей

За це він проведе у в'язниці шість років.

У Дніпропетровській області за ґрати відправили чоловіка, який чіплявся до дівчат в віці від шести до дев'яти років.

Про це розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, з квітня по червень цього року 47-річний громадянин неодноразово здійснював розпусні дії відносно двох онучок своєї дружини — дівчаткам шість і вісім років. Крім того, приставав громадянин і до їх 9-річною подруги.

“Вироком Новомосковського міськрайонного суду 47-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (“Вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб”) КК України. Свою вину чоловік визнав повністю. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді шести років позбавлення волі”, — повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік напав з ножем на двох перехожих. В результаті чого один з них помер на місці, другий отримав серйозні поранення.

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