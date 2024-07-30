Коли очікувати наступних масштабних відключень світла: прогноз аналітика

Наступні три місяці енергосистема України зможе забезпечувати потреби країни в електриці, тож відключення світла будуть мінімальними. Таке поліпшення пов'язане з виходом з ремонту енергоблоків АЕС та зменшенням споживання після закінчення аномальної спеки. Натомість після настання холодів фахівці прогнозують дефіцит електроенергії.

Про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі для "24 Каналу".

Експерт додав, що такий оптимістичний прогноз стане реальністю за умови відсутності системних і потужних атак росіян на енергетичні об'єкти України, таких які були з березня по червень.

"В осінній, зимовий період я прогнозую, що буде дефіцит електрики. Але є всі шанси говорити про те, що ми зможемо зберегти цілісність енергетичної системи. Якогось системного блекауту не станеться. Проте ще дуже багато потрібно працювати", – зазначив Омельченко.

Нагадаємо, тривалий період без відключень світла обіцяють і в уряді. Після зменшення спеки і до настання холодів енергосистема України перебуватиме у відносному балансі за умови відсутності нових пошкоджень об'єктів генерації.

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