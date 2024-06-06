Коли очікувати найважчу ситуацію в енергосистемі: заява "Укренерго"

Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024. Щоденні дефіцити електрики можуть зрости, адже через спеку зросте й споживання.

Про це повідомили в "Укренерго", передає "Суспільне".

"Влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток, а енергоблоки атомних станцій будуть на ремонті та підготовці до максимальних навантажень - ті будуть уже взимку", - зазначили в компанії.

Покрити збільшене споживання електроенергії влітку буде важко, оскільки на той момент усе ще триватимуть відновлювальні роботи на теплових і гідроелектростанціях, пошкоджених російськими обстрілами, додали в компанії.

Нагадаємо, за останні кілька місяців українська енергосистема зазнала найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни, тому обмеження можуть бути навіть улітку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, за останні кілька місяців Україну атакували росіяни неодноразово, і критична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень від моменту початку повномасштабної війни.

Галущенко абсолютно всім рекомендує готуватися до складної зими вже зараз.

"Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що триває війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливим є економне використання електроенергії", — додав міністр енергетики.

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що українцям не варто розраховувати на зменшення тривалості відключень. У липні без світла можливо доведеться сидіти по 10 годин. За його прогнозами, поліпшення ситуації можливе у вересні.

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