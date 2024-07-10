Коли очікується пік спеки і коли вона піде на спад – синоптикиня розповіла

Пік спеки очікується з 12 до 15 липня.

Сильна спека в Україні найближчими днями триватиме.

Про це заявила синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, завтра, 11 липня, в Україні переважатиме суха погода.

Максимальна температура повітря становитиме +33+39 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище. Нічна температура повітря теж буде дуже високою, +20+25 градусів.

Сьогодні ввечері локальні дощі та грози можливі вздовж смуги від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Локальні грозові дощі пройдуть найближчої ночі на північному сході і у центрі України.

"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", – каже Діденко.

Погода у Києві

У Києві сьогодні ввечері є ймовірність дощу з грозою, дещо посилиться північно-східний вітер.

Завтра, у четвер, в столиці очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.

Пік спеки очікується з 12 до 15 липня.

Нагадаємо, що Україну накрила аномальна африканська спека.

Читайте також:

Магнітні бурі – міф чи реальність? ТСН зібрала думки науковців та медиків!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.