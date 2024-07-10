Коли очікується пік спеки і коли вона піде на спад – синоптикиня розповіла

Пік спеки очікується з 12 до 15 липня.
Сильна спека в Україні найближчими днями триватиме.
Про це заявила синоптикиня Наталя Діденко.
За її словами, завтра, 11 липня, в Україні переважатиме суха погода.
Максимальна температура повітря становитиме +33+39 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище. Нічна температура повітря теж буде дуже високою, +20+25 градусів.
Сьогодні ввечері локальні дощі та грози можливі вздовж смуги від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Локальні грозові дощі пройдуть найближчої ночі на північному сході і у центрі України.
"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", – каже Діденко.
Погода у Києві
У Києві сьогодні ввечері є ймовірність дощу з грозою, дещо посилиться північно-східний вітер.
Завтра, у четвер, в столиці очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.
Пік спеки очікується з 12 до 15 липня.
Нагадаємо, що Україну накрила аномальна африканська спека.
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