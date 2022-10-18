Коли осінні канікули 2022 року: графік і скільки триватимуть

Коли в Україні почнуться осінні канікули 2022 року і скільки вони триватимуть - читайте в матеріалі ТСН.ua.
В Україні був опублікований графік шкільних канікул на 2022-2023 навчальний рік. Графік попередній, тобто адміністрація кожного навчального закладу може окремо ухвалювати остаточне рішення про дату канікул та їх тривалість.
Коли осінні канікули 2022 року в Україні
В Україні осінні канікули для школярів триватимуть від 24 до 30 жовтня.
Нагадаємо, що згідно з графіком:
- зимові канікули - від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року;
- весняні канікули - від 17 березня до 2 квітня 2023 року;
- літні канікули - від 25 травня до 1 вересня 2023 року.
Коли осінні та інші канікули у школах з триместровою системою навчання
У школах з триместровою системою навчання графік шкільних канікул виглядає інакше:
- перші осінні канікули - від 3 до 9 жовтня;
- другі осінні канікули - від 21 до 27 листопада;
- новорічні (зимові) канікули - від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року;
- лютневі канікули - від 10 до 19 лютого;
- весняні канікули - від 3 до 9 квітня;
- літні канікули - від 25 травня до 1 вересня.
Також школярі можуть бути вихідними у дні великих державних свят, якщо вони припадають на будні:
- від 6 до 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- від 1 до 4 травня – День праці, Великдень;
- від 8 до 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги.
Однак, варто зазначити, що у зв'язку з дією воєнного стану в Україні ці вихідні можуть скасовуватися. Так вже було, наприклад, 14 жовтня 2022 року на День захисників та захисниць України, коли діти все ж вийшли в школу.