Коли осіннє рівнодення 2022: що це за день і які традиції існують

23 вересня - день осіннього рівнодення 2022. Це особлива дата, коли тривалість дня та ночі однакова. Після дня осіннього рівнодення ніч починає збільшуватися, а день скорочуватися. Що нам відомо про цю дату і які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня. 2022 року ця особлива подія відбудеться 23 вересня. Потім дні стають коротшими, а ночі довшими. І так відбуватиметься аж до зимового сонцестояння, яке припадає на 21 грудня 2022 року.

Досить цікавим є один факт. Більшість людей вважає, що в день осіннього рівнодення тривалість дня та ночі однакова і становить 12 годин. Насправді, візуально Сонце перебуває над Землею довше через ефект атмосферної рефракції. А тому світловий час доби може на кілька хвилин бути довшим за темний. Так відбувається тому, що рівнодення математично вираховують по центру сонячного диска. А різниця між сходом та заходом Сонця визначається за верхньою точкою світила.

Також цікаво, що в південній півкулі з дня осіннього рівнодення починається календарна весна.

День осіннього рівнодення: традиції свята

В день осіннього рівнодення варто подякувати Богові за все хороше, що було цього року, за всі позитивні плани, яких ви змогли досягти та за моменти радості.

Що ще потрібно зробити 23 вересня, в день осіннього рівнодення:

загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати;

запросити родичів, друзів та знайомих за стіл, де пригостити їх дарами осені.

В минулому наші предки в день осіннього рівнодення прославляли Богородицю, пекли пироги з борошна нового врожаю та закінчували гуляння на вулиці. Після цього вечорниці влаштовували лише в будинках.

Вважалося, що цей день особливий, адже він повний магії. Тому дівчата проводити різноманітні ритуали та обряди. Наприклад, привертали любов, благополуччя, здоров'я тощо.

Існувала така традиція: до сходу сонця в день осіннього рівнодення дівчина повинна була вмитися джерельною водою. Вірили, що незаміжня дівчина тоді протягом року зустріне судженого та вийде заміж, а також буде довго залишатися красивою і молодою.

А господині цього дня гасили старий та запалювали новий вогонь в оселях. А також спалювали в ньому всі старі речі, щоб всі негаразди минулого року згоріли разом з ними.

Щоб діти були здоровими, 23 вересня їх обливали водою прямо на порозі будинку.

Що не можна робити в день осіннього рівнодення