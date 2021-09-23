"Коли пацієнт помирає, то інший вже телефонує родичам": у лікарні на Буковині реанімація заповнена хворими

"Коли пацієнт помирає, то інший вже телефонує родичам": у лікарні на Буковині реанімація заповнена хворими

До медзакладів потрапляють важкі хворі на COVID-19.

Пацієнти, які зараз потраплять до лікарень з COVID-19, є набагато важчими, аніж ті, які були під час попередньої хвилі коронавірусу. Також змінився і вік хворих, зараз це люди у віці 50-60 років, тоді, як під час попередніх спалахів COVID-19, було більше недужих віком 70+.

Про це "Суспільному" розповів завідувач відділення анестезіології Сторожинецької лікарні Василь Манчук.

За його словами, більше інфікованих почали привозити в лікарню з початку вересня. Тепер щодня шпиталізують до десяти пацієнтів.

Зараз у Сторожинецькій лікарні реанімаційне відділення заповнене пацієнтами з COVID-19, а в інфекційному – 80% зайнятих ліжок. Більшість хворих у важкому стані на кисневій підтримці.

Як розповів директор з медчастини Микола Дідух, у всіх 111 пацієнтів з коронавірусом є пневмонія. Серед хворих на COVID-19 - 1,5% вакциновані, і в основному це ті пацієнти, які недавно зробили щеплення.

Анестезіолог реанімації Андрій Марусяк каже, що найважче підтримувати "важких" пацієнтів в хорошому гуморі.

"Коли людина поруч помирає, то інший пацієнт вже телефонує родичам, щоб сказати: "Одного вже винесли", – каже Марусяк.

У медзакладі вже вирішують, чи розгортати додаткові ліжка.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів, у яких місцях українці заражаються коронавірусом.

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