Коли пенсіонери віком від 70 років отримають цього року доплату до пенсії

Попри воєнний стан, підвищення пенсій відбувається згідно з графіком. Крім пенсій, українцям нараховують і вікову доплату. Коли отримають доплату до пенсії українці віком 70+ - в матеріалі ТСН.ua
Попри війну та воєнні дії, Уряд України продовжує підвищувати пенсії за віком згідно з графіком виплат. Доплату починають нараховувати від дня досягнення пенсіонером певного віку - не від початку календарного місяця, а після дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути виплачена не повністю.
Пенсіонерам віком понад 80 років від 1 квітня 2020 року встановлена доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.
Пенсіонерам віком 75 років та більше вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати від 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату в 456 гривень.
Пенсіонери віком від 70 до 75 років почнуть отримувати доплату, як це було заплановано урядом, у жовтні 2022 року. Від 1 жовтня 2022 року вони будуть отримувати додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією меншою ніж 10 тисяч гривень.
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