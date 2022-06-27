Коли пенсіонери віком від 70 років отримають цього року доплату до пенсії

Коли пенсіонери віком від 70 років отримають цього року доплату до пенсії

Попри воєнний стан, підвищення пенсій відбувається згідно з графіком. Крім пенсій, українцям нараховують і вікову доплату. Коли отримають доплату до пенсії українці віком 70+ - в матеріалі ТСН.ua

Попри війну та воєнні дії, Уряд України продовжує підвищувати пенсії за віком згідно з графіком виплат. Доплату починають нараховувати від дня досягнення пенсіонером певного віку - не від початку календарного місяця, а після дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути виплачена не повністю.

Пенсіонерам віком понад 80 років від 1 квітня 2020 року встановлена доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком 75 років та більше вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати від 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату в 456 гривень.

Пенсіонери віком від 70 до 75 років почнуть отримувати доплату, як це було заплановано урядом, у жовтні 2022 року. Від 1 жовтня 2022 року вони будуть отримувати додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією меншою ніж 10 тисяч гривень.

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