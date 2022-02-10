Перехід на літній час 2022 року в Україні: коли і навіщо? / Pexels

Коли переводять годинники на літній час 2022 року: точна година і дата, чи скасують перехід

Коли переводять годинники на літній час 2022 року: точна година і дата, чи скасують перехід

Коли переводять годинники на літній час 2022 року в Україні, чому це потрібно робити і чи скасують перехід? Читайте відповіді на ці запитання в матеріалі ТСН.ua.

В Україні переводять годинники два рази на рік: в березні (на літній час) і в жовтні (на зимовий час). Хоча останнім часом все частіше в парламенті звучать розмови про скасування цього переходу в нашій країні услід за Євросоюзом.

Перехід на літній час 2022 року: коли це буде?

На літній час Україна традиційно переходить на останні вихідні березня. 2022 року ця дата припадає на 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.

Згідно з травневим документом Кабінету міністрів України №509 від 1996 року перехід на літній час називають “скасуванням зимового часу в Україні”. Проте це скасування є тимчасовим, адже восени стрілки годинника знову переводять на годину назад, коли “скасовується літній час”.

Чи буде повністю скасовано перехід на літній та зимовий час в Україні?

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В Єврокомісії ратують за скасування переводу годинників на літній та зимовий час ще з 1996 року. А 2021 року українці повинні були перейти востаннє. Однак, існує проблема. Територія Євросоюзу лежить відразу на трьох часових поясах і окремі країни-члени ЄС не можуть дійти згоди в питанні правильного часу, процес постійно гальмується. Нині дати скасування переходу знову зрушилися. Цього разу вже на 2026 рік.

Україна повністю слідує ЄС в цьому питанні, але українські політики також не можуть знайти єдиного його вирішення. Тому відповідний законопроєкт, який мав би скасувати перехід на літній час і зимовий час, так і не було прийнято.

Навіщо потрібен перехід на літній і зимовий час?

Необхідність переведення годинників на літній час і зимовий час легко пояснити. Україна — досить велика країна, а тому географічні відстані між західною та східною її частинами немаленькі. Періодичне переведення годинників є так званим “часовим компромісом”. Адже якщо, наприклад, скасувати перехід восени, в Харкові сонце сходитиме о 03.25 годині, а заходитиме о 19.47. А це призведе до таких результатів:

майже половина ночі буде занадто світлою, а робоча зміна людей закінчуватиметься після настання темряви;

протягом року люди втратять від 120 до 200 “світлових” годин;

у вечірню годину-пік швидкі сутінки призведуть до збільшення кількості ДТП;

психологи вважають, що зросте кількість випадків депресивних станів, адже деякі гормони, зокрема, серотонін погано виробляються, коли світловий день короткий.

Якщо ж скасувати перехід після переведення годинників на літній час, взимку в Ужгороді сонце сходитиме лише о 09.20 ранку, а заходитиме о 17.38. Для школярів, у яких уроки часто починаються з 8 години, такий варіант важко назвати хорошим.