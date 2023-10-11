Коли перші літаки F-16 надійдуть до України: думка міністра оборони США

Зрозуміло, що на постачання потрібен деякий час.

У Сполучених Штатах очікують, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною. Таку думку висловив на пресконференції у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Як ми раніше казали, на забезпечення України цими можливостями знадобляться місяці. Найраніше, коли перші літаки можуть надійти, це наступною весною", – стверджує міністр оборони США.

Остін нагадав, що зараз у кількох країнах триває навчання українських пілотів. Вони навчаються як у Європі, так і у США.

Раніше йшлося про те, що Данія зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року.

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