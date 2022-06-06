Коли починається Петрів піст 2022 року: що можна їсти вірянам / Фото: pixabay.com

Коли починається Петрів піст 2022: що можна їсти за днями, традиції та заборони

Коли починається Петрів піст 2022: що можна їсти за днями, традиції та заборони

Петрів піст, який завжди припадає на літній період, вважається одним з найбільш лояльних. Адже вірянам дозволено їсти рибу. Коли починається і закінчується Петрів піст 2022 року, що можна їсти за днями і які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли Петрів піст 2022

Петрів піст залежить від святкування Трійці. Він завжди припадає на другий понеділок після П'ятидесятниці. Трійця 2022 року християнами східного і західного обряду святкують 12 червня. А отже Петрів піст починається 20 червня і закінчується 11 липня. Головною метою цього посту вважається підготовка вірян до вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Ця дата 2022 року випадає на 12 липня.

Історія

Перші згадки про нього з'явилися III століття в різноманітних писаннях. Проте тоді про день вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла не згадували. Серед вірян існувала думка, що Петрів піст повинні пройти ті, хто за певних причин не зміг поститися у Великий (Великодній) піст. Петро і Павло в IV столітті отримали статус одних із найбільш важливих та шанованих святих в християнстві. Тоді ж цей піст вирішили приурочити до дня їхньої пам'яті.

Що можна їсти в Петрів піст: календар харчування за днями

Петрів піст: що можна їсти / Фото: pixabay.com

За легендою, Петро народився в сім'ї рибалки, а тому в народі його вважають покровителем тих, хто ловить рибу. Саме з цієї причини вірянам Церква дозволяє споживати в Петрів піст страви з риби в усі дні, крім середи та п'ятниці.

Календар харчування за днями в Петрів піст виглядає так:

20 червня - можна споживати гарячу їжу, приготовлену без олії;

21 червня - дозволяються страви з риби, грибів, а також будь-яка їжа з додаванням олії;

22 червня - це середа , а тому один з найсуровіших днів посту, дозволено лише сухоїдіння;

, а тому один з найсуровіших днів посту, дозволено лише сухоїдіння; 23 червня - можете вживати морепродукти, рибу;

24 червня - п'ятниця і ще один суворий день посту, а тому лише сухоїдіння;

і ще один суворий день посту, а тому лише сухоїдіння; 25 червня - страви з олією, рибою, грибами;

26 червня - риба, їжа з додаванням олії;

27 червня - можна їсти гарячу їжу, але без олії;

28 червня - страви з олією, грибами, рибою;

29 червня - знову середа , а тому сироїдіння;

, а тому сироїдіння; 30 червня - можете вживати морепродукти і рибу;

1 липня - п'ятниця , сухоїдіння;

, сухоїдіння; 2 липня - дозволяються гриби, риба, страви з олією;

3 липня - риба та їжа з додаванням олії;

4 липня - можете ставити на стіл гарячі страви без олії;

5 липня - страви з грибів, олії, риби;

6 липня - середа , а тому лише сироїдіння;

, а тому лише сироїдіння; 7 липня - можете вживати морепродукти, рибу;

8 липня - п'ятниця , тому лише сироїдіння;

, тому лише сироїдіння; 9 липня - гриби, риба та страви з олією дозволені;

10 липня - можна їсти рибу, страви з олією;

11 липня - гаряча їжа, але без додавання олії.

12 липня - закінчується Петрів піст 2022 року. Це день шанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла.

Якщо на період посту випадають свята, господині традиційно готують на святковий стіл пиріг з рибою та морепродуктами - їх прийнято називати "рибники".

Що можна і не можна робити в Петрів піст

Існує ряд заборон, які були складені православною церквою на період цього посту. Щоб очистити тіло і душу їх краще не порушувати:

не позичайте гроші;

не грайте весілля;

не вінчайтеся;

не працюйте після заходу сонця;

не займайтеся рукоділлям (шиття, в'язання);

не зістригайте волосся.

Також в церкві радять вірянам утриматися в ці дні від прояву негативних емоцій, а більшу частину часу присвячувати молитвам та благими вчинками.

Три основні молитви на Петрів піст

Петрів піст 2022: молитви / Фото: pixabay.com

Під час цього посту віряни читають три основні молитви, які допомагають дотриматися всіх правил, знайти Боже благословення та своє призначення, зцілитися від різних недуг.

Перша молитва: "О, святі угодники Божі, Петро і Павло, які присвятили своє життя вірі! Почуйте молитви наші і допоможіть нам за допомогою Господа боротися з беззаконням, необачністю і бідами. Допоможіть немічним силою своєї не розлучатися із свого покликання і любові Божої. За міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. На віки вічні. Амінь".

Друга молитва: "О, святі Петро і Павло, чи не віддаляється від нас, грішних (ім’я) духом і заступництвом вашим. Схиляючи коліна, просимо ми милості і любові Господа, прощення гріхів наших і віддалення від спокус. Ви своїм праведним життям є чином благочестя. Згляньтесь і моліть Бога за нас, великі апостоли. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Третя молитва: "О, верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, віримо в допомогу вашу. Зійди теплом в наші душі, засіявши все любов’ю Божої. Радійте за наше життя і спрямувати допомогу свою до нас. Щоб ми, гріховні раби Творця нашого, схилилися перед його силою і могутністю, щоб позбулися ми від гордині, буйств гріховних, помислів злих. Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".