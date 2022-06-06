Коли починається Петрів піст 2022: що можна їсти за днями, традиції та заборони

Петрів піст, який завжди припадає на літній період, вважається одним з найбільш лояльних. Адже вірянам дозволено їсти рибу. Коли починається і закінчується Петрів піст 2022 року, що можна їсти за днями і які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Коли Петрів піст 2022
Петрів піст залежить від святкування Трійці. Він завжди припадає на другий понеділок після П'ятидесятниці. Трійця 2022 року християнами східного і західного обряду святкують 12 червня. А отже Петрів піст починається 20 червня і закінчується 11 липня. Головною метою цього посту вважається підготовка вірян до вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Ця дата 2022 року випадає на 12 липня.
Історія
Перші згадки про нього з'явилися III століття в різноманітних писаннях. Проте тоді про день вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла не згадували. Серед вірян існувала думка, що Петрів піст повинні пройти ті, хто за певних причин не зміг поститися у Великий (Великодній) піст. Петро і Павло в IV столітті отримали статус одних із найбільш важливих та шанованих святих в християнстві. Тоді ж цей піст вирішили приурочити до дня їхньої пам'яті.
Що можна їсти в Петрів піст: календар харчування за днями
За легендою, Петро народився в сім'ї рибалки, а тому в народі його вважають покровителем тих, хто ловить рибу. Саме з цієї причини вірянам Церква дозволяє споживати в Петрів піст страви з риби в усі дні, крім середи та п'ятниці.
Календар харчування за днями в Петрів піст виглядає так:
- 20 червня - можна споживати гарячу їжу, приготовлену без олії;
- 21 червня - дозволяються страви з риби, грибів, а також будь-яка їжа з додаванням олії;
- 22 червня - це середа, а тому один з найсуровіших днів посту, дозволено лише сухоїдіння;
- 23 червня - можете вживати морепродукти, рибу;
- 24 червня - п'ятниця і ще один суворий день посту, а тому лише сухоїдіння;
- 25 червня - страви з олією, рибою, грибами;
- 26 червня - риба, їжа з додаванням олії;
- 27 червня - можна їсти гарячу їжу, але без олії;
- 28 червня - страви з олією, грибами, рибою;
- 29 червня - знову середа, а тому сироїдіння;
- 30 червня - можете вживати морепродукти і рибу;
- 1 липня - п'ятниця, сухоїдіння;
- 2 липня - дозволяються гриби, риба, страви з олією;
- 3 липня - риба та їжа з додаванням олії;
- 4 липня - можете ставити на стіл гарячі страви без олії;
- 5 липня - страви з грибів, олії, риби;
- 6 липня - середа, а тому лише сироїдіння;
- 7 липня - можете вживати морепродукти, рибу;
- 8 липня - п'ятниця, тому лише сироїдіння;
- 9 липня - гриби, риба та страви з олією дозволені;
- 10 липня - можна їсти рибу, страви з олією;
- 11 липня - гаряча їжа, але без додавання олії.
12 липня - закінчується Петрів піст 2022 року. Це день шанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла.
Якщо на період посту випадають свята, господині традиційно готують на святковий стіл пиріг з рибою та морепродуктами - їх прийнято називати "рибники".
Що можна і не можна робити в Петрів піст
Існує ряд заборон, які були складені православною церквою на період цього посту. Щоб очистити тіло і душу їх краще не порушувати:
- не позичайте гроші;
- не грайте весілля;
- не вінчайтеся;
- не працюйте після заходу сонця;
- не займайтеся рукоділлям (шиття, в'язання);
- не зістригайте волосся.
Також в церкві радять вірянам утриматися в ці дні від прояву негативних емоцій, а більшу частину часу присвячувати молитвам та благими вчинками.
Три основні молитви на Петрів піст
Під час цього посту віряни читають три основні молитви, які допомагають дотриматися всіх правил, знайти Боже благословення та своє призначення, зцілитися від різних недуг.
Перша молитва: "О, святі угодники Божі, Петро і Павло, які присвятили своє життя вірі! Почуйте молитви наші і допоможіть нам за допомогою Господа боротися з беззаконням, необачністю і бідами. Допоможіть немічним силою своєї не розлучатися із свого покликання і любові Божої. За міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. На віки вічні. Амінь".
Друга молитва: "О, святі Петро і Павло, чи не віддаляється від нас, грішних (ім’я) духом і заступництвом вашим. Схиляючи коліна, просимо ми милості і любові Господа, прощення гріхів наших і віддалення від спокус. Ви своїм праведним життям є чином благочестя. Згляньтесь і моліть Бога за нас, великі апостоли. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".
Третя молитва: "О, верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, віримо в допомогу вашу. Зійди теплом в наші душі, засіявши все любов’ю Божої. Радійте за наше життя і спрямувати допомогу свою до нас. Щоб ми, гріховні раби Творця нашого, схилилися перед його силою і могутністю, щоб позбулися ми від гордині, буйств гріховних, помислів злих. Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".