Коли починається Русальний тиждень 2024 року: історія, традиції, народні прикмети

Русальний тиждень, Троїцький тиждень, Русалчин тиждень або Нявський тиждень — різні назви седмиці після Зелених свят. Наші предки вірили, що в цей період душі померлих перебувають серед живих. Що не можна робити в Русальний тиждень і які традиції існують?

Тиждень називали Русальним тому, що, за легендами, душі дівчат, які скоїли самогубство, перетворюються на русалок і зачаровують молодиків своїм співом.

Коли починається Русальний тиждень

Зазвичай Троїцький тиждень починається після свята Трійці. 2024 року це буде 24 червня. Здавна вірили, що в час, коли на полях квітне жито, русалки покидають воду та ходять вночі лісами, залоскочуючи зустрічних до смерті. Найнебезпечнішим днем цього тижня вважався перший четвер після Трійці, який називали Русальним Великоднем. Цього дня русалки набуювать людьскої подоби і навіть можуть споживати звичайну їжу.

Традиції на Троїцький тиждень

Що не можна робити на Русальний тиждень? / Фото: Pexels

Що не можна робити в Русальний тиждень?

Впродовж Нявського тижня русалки виходять із води і гуляють, шукаючи смертних, тому було заборонено виходити в поле чи ліс. Також у цей період намагалися не купатися у водоймах, адже вірили, що русалки можуть залоскотати та затягнути на дно. Взагалі намагалися не братися до важкої роботи.

Єдині, хто не дотримувався заборон, були молоді дівчата. Вони часто збиралися групами, ходили до річок, плели там віночки з різнотрав'я і влаштовували інші ритуальні обряди. Існувало повір'я, що так можна "вмовити" русалок послати хорошого нареченого. Вінки, які плели цього тижня, зберігали аж до наступного понеділка.

Жінки впродовж семи днів згадували в молитвах дітей, які померли, особливо тих, що не були хрещені, інакше в оселі могли посилитися злі духи. Щоб захиститися від русалок, люди носили з собою захисне зілля з полину та любистку. Інколи на підвіконні клали гарячий хліб, щоб нагодувати нечисту силу. На деревах розвішували рушники чи полотно, щоб русалки, коли вийдуть із води, мали у що вдягнутися.

В понеділок (на кінець Русалчиного тижня) влаштовували проводи русалок. Дівчата й жінки плели вінки, одягали чисту одежу, співали обрядові пісні, виходили в поле. Також промовляли такі слова: "Йдіть, русалоньки, йдіть, і наше жито не ломіть". Йшли додому опівночі, коли всі духи поверталися туди, звідки вони прийшли.

Народні прикмети і повір'я на Русальний тиждень

Здавна існувало повір'я, якщо русалка зустріне людину, то вона загадує загадку. Якщо дати правильну відповідь, вона зникне, якщо ж ні — залоскоче до смерті. Тому в цей період носили з собою полин, якого, за легендами, бояться русалки.

Щоб русалки не нищили жито, а захищали посіви від негоди, на поле несли свіжоспечений на освяченій воді хліб. Головним кольором тижня вважався зелений, тому практично всі обряди проводили у траві, а будинки прикрашали освяченими травами, щоб відлякати злих духів.

Багато повір'їв серед дівчат були пов'язані з русалками. Наприклад, вірили, якщо задобрити їх, то можна отримати гарного нареченого. Для цього ворожили і носили гарні вінки до водойм. Для ворожінь використовували березові гілки.

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