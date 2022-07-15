Коли починається та закінчується Успенський піст 2022: меню за днями, що можна і не можна їсти

Свою назву цей піст отримав на честь Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня), адже він приурочений саме до цієї події. В народі його ще називають Спасівка. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що можна і не можна їсти в Успенський піст, основні традиції та заборони церкви.

Успенський піст входить до списку чотирьох найбільших в православ'ї (також туди входять Різдвяний, Великий та Петрів). Триває він 2 тижні і завжди припадає на одні і ті ж дати: від 14 до 27 серпня.

Успенський піст (Спасівка): історія

Ще в V столітті віряни дотримувалися цього посту. Починався він також в серпні, однак в той час його вважали осіннім (у церкви було правило - по одному посту на сезон). Спочатку Успенський піст призначався спеціально для тих, хто не зміг дотриматися Великого посту перед Великоднем по тій чи іншій причині.

В перший тиждень люди намагалися утримуватися від м'ясної їжі в першу неділю після свята Трійці, а також перед Успінням Пресвятої Богородиці. Однак, на рубежі X та XI століття період посту вирішили скоротити та приурочити до свята Петра та Павла. А остаточні дати були затверджені 1166 року на Константинопольському соборі.

В чому суть Успенського посту

Утримання від важкої їжі та суровий піст допомагають вірянам краще підготуватися до великого свята - Успіння Пресвятої Богородиці. Церква рекомендує дотримуватися обмежень не лише в продуктах харчування, але й в поведінці. Дуже важливо покаятися в своїх гріхах та щиро помолитися. Такі дії допомагають отримати заступництво від Діви Марії. Завдяки Успенському посту, якщо дотримуватися всіх його правил, можна досягти чистоти духу та тіла, зустріти велике свято в благочесті.

Успенський піст: меню за днями

Багатьох вірян цікавить запитання: що можна їсти в Успенський піст? За своєю суровістю він схожий на Великий. Тобто в період Успенського посту не можна їсти м'ясні та молочні продукти, яйця, сир. А основними продуктами на столі повинні стати горіхи, гриби, картопля, ягоди, фрукти та овочі.

Що можна їсти в Успенський піст за днями:

Понеділок, середа та п'ятниця найсуворіші дні Успенського посту - дозволяється вживати в їжу хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіх, сухофрукти, мед та запивати це все водою;

найсуворіші дні Успенського посту - дозволяється вживати в їжу хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіх, сухофрукти, мед та запивати це все водою; Вівторок та четвер - можете додати до свого раціону гарячі страви, але готувати їх можна лише без масла;

- можете додати до свого раціону гарячі страви, але готувати їх можна лише без масла; Субота та неділя - можна також вживати гарячу їжу, але вже дозволяється її готувати з маслом, також запивати це все дозволяється вином.

Існує і один вийняток з правил. У свято Преображення Господнього (19 серпня) церква дозволяє поласувати рибою та вином.

Однак такі суворі правила є обов'язковими тільки для ченців. Миряни можуть спокійно створити свій власний календар харчування, залучивши до цієї справи духовного наставника. Поститися потрібно обережно людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, дітям.

Як провести Успенський піст: що не можна робити

Чи можна робити весілля в Успенський піст? / Фото: pixabay.com

Багатьох вірян також цікавлять такі запитання: чи можна робити весілля в Успенський піст або чи можна подорожувати? Церква встановлює такі правила на Успенський піст: