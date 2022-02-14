Коли починається Великий піст 2022: що можна їсти і які страви під забороною

Коли починається Великий піст 2022: що можна їсти і які страви під забороною

У житті християн особливе місце займає Великий піст, який був встановлений Церквою на пам’ять про постування Сина Божого в пустелі. Він передує ще одному важливому християнському святу — Великодню. Дізнавайтеся з матеріалу ТСН.ua: коли починається Великий піст 2022 року, що можна їсти і що не можна, а також календар харчування на кожен день.

Коли починається Великий піст 2022 року

Традиційно Великий піст починається за сім днів до святкування одного з найсвітліших свят в православному календарі — Великодня. А тому дата завжди змінюється. 2022 року Великий піст почнеться 7 березня, відразу після закінчення Масниці, та буде тривати до 23 квітня.

Великий піст допомагає очиститися від гріхів, стати ближчим до Ісуса Христа. Адже Господь нам показав, що він повернувся в силі Духа після 40 днів і ночей утримання від їжі. Також метою Великого посту є духовна та фізична підготовка до Великодня. Духовна полягає в тому, що людина читає молитви, причащається та сповідається. А фізична — в споживанні лише пісних страв.

Великий піст 2022: що не можна їсти

Великий піст: що не можна їсти? / pixabay.com

Під час Великого посту під забороною споживання: м’яса, риби, а також інших продуктів тваринного походження (сир, яйця, молоко, сосиски, вершки). Також потрібно відмовитися від фастфуду, солодощів, кави та різноманітних солодких напоїв. Великий піст означає і відмові від куріння, вживання алкоголю.

Але в суботу та неділю жорстокі обмеження трішки пом’якшуються. А найсуворішими тижнями Великого посту вважаються перший та сьомий. В ці дні Церква дозволяє споживати в їжу лише продукти, які не пройшли термічну обробку, тобто сирі. А їсти можна лише раз на день (краще ввечері), щоб повністю очиститися духовно та фізично.

Великий піст 2022: що можна їсти

Великий піст: що можна їсти? / pixabay.com

Вся їжа рослинного походження дозволяється під час Великого посту. А саме можна вживати фрукти, горіхи, овочі, цільнозернові крупи, чорний хліб, гриби в будь-якому вигляді, хлібці, насіння, макарони.

В суботу та неділю також дозволяється додавати в раціон пісну олію та вино. Двічі за Великий піст можна вживати морепродукти або рибу (крім першого та сьомого тижня). А звичну каву краще замінити цикорієм, киселем, натуральним чаєм, квасом або морсом.

Великий піст 2022: календар харчування на кожен день всіх тижнів

Великий піст 2022: календар харчування на кожен день / pixabay.com

Великий піст: перший тиждень

Це найсуворіший період Великого посту. Церква дозволяє їсти лише раз на день та вживати тільки їжу рослинного походження. Якщо вам важко тримати такий суворий піст, наприклад, через стан здоров’я, можете робити невеликі перекуси. Але загалом правила такі:

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7 березня, понеділок: можна пити лише воду, повністю відмовитися від споживання їжі;

можна пити лише воду, повністю відмовитися від споживання їжі; 8 березня, вівторок: в раціон додавайте свіжі продукти без термічної обробки (горіхи, сухофрукти, фрукти, сирі овочі, вода);

в раціон додавайте свіжі продукти без термічної обробки (горіхи, сухофрукти, фрукти, сирі овочі, вода); 9 березня, середа: овочі, фрукти, хліб без термічної обробки, а також вода і горіхи;

овочі, фрукти, хліб без термічної обробки, а також вода і горіхи; 10 березня, четвер: дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб;

дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб; 11 березня, п’ятниця: овочі і фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти, вода;

овочі і фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти, вода; 12 березня, субота: каша з додаванням пісної олії, гриби, гарячий суп;

каша з додаванням пісної олії, гриби, гарячий суп; 13 березня, неділя: гарячі супи та гриби, каша на пісній олії.

Великий піст: другий тиждень

14 березня, понеділок: термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода;

термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода; 15 березня, вівторок: каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії;

каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії; 16 березня, середа: фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб;

фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб; 17 березня, четвер: дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії;

дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії; 18 березня, п’ятниця: сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода;

сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода; 19 березня, субота: гарячі супи, каші, гриби, можна додавати олію;

гарячі супи, каші, гриби, можна додавати олію; 20 березня, неділя: каші та супи, гриби мариновані, сушені, тушені, пісна олія.

Великий піст: третій тиждень

21 березня, понеділок: термічно необроблені овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, вода, хліб;

термічно необроблені овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, вода, хліб; 22 березня, вівторок: можна кашу на пісній олії, гарячий суп, гриби;

можна кашу на пісній олії, гарячий суп, гриби; 23 березня, середа: свіжі фрукти та овочі без термічної обробки, сухофрукти та горіхи, вода, хліб;

свіжі фрукти та овочі без термічної обробки, сухофрукти та горіхи, вода, хліб; 24 березня, четвер: гарячі супи, гриби, каші, пісна олія;

гарячі супи, гриби, каші, пісна олія; 25 березня, п’ятниця: необроблені термічно овочі, сухофрукти, фрукти, горіхи, хліб, вода;

необроблені термічно овочі, сухофрукти, фрукти, горіхи, хліб, вода; 26 березня, субота: каші на пісній олії, гарячий суп, гриби;

каші на пісній олії, гарячий суп, гриби; 27 березня, неділя: гарячі супи і каші, гриби, пісна олія.

Великий піст: четвертий тиждень

28 березня, понеділок: термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода;

термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода; 29 березня, вівторок: каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії;

каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії; 30 березня, середа: фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб;

фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб; 31 березня, четвер: дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії;

дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії; 1 квітня, п’ятниця: сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода;

сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода; 2 квітня, субота: гарячі супи, каші, гриби, можна додавати олію;

гарячі супи, каші, гриби, можна додавати олію; 3 квітня, неділя: каші та супи, гриби мариновані, сушені, тушені, пісна олія.

Великий піст: п’ятий тиждень

4 квітня, понеділок: термічно необроблені овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, вода, хліб;

термічно необроблені овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, вода, хліб; 5 квітня, вівторок: можна кашу на пісній олії, гарячий суп, гриби;

можна кашу на пісній олії, гарячий суп, гриби; 6 квітня, середа: свіжі фрукти та овочі без термічної обробки, сухофрукти та горіхи, вода, хліб;

свіжі фрукти та овочі без термічної обробки, сухофрукти та горіхи, вода, хліб; 7 квітня, четвер: гарячі супи, гриби, каші, пісна олія;

гарячі супи, гриби, каші, пісна олія; 8 квітня, п’ятниця: необроблені термічно овочі, сухофрукти, фрукти, горіхи, хліб, вода;

необроблені термічно овочі, сухофрукти, фрукти, горіхи, хліб, вода; 9 квітня, субота: каші на пісній олії, гарячий суп, гриби;

каші на пісній олії, гарячий суп, гриби; 10 квітня, неділя: гарячі супи і каші, гриби, пісна олія.

Великий піст: шостий тиждень

11 квітня, понеділок: термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода;

термічно необроблені овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб та вода; 12 квітня, вівторок: каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії;

каші на пісній олії, супи, гриби, тушені овочі без додавання олії; 13 квітня, середа: фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб;

фрукти, овочі без термічної обробки, насіння, горіхи, сухофрукти, вода та хліб; 14 квітня, четвер: дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії;

дозволено вживати кашу, суп, гриби, овочі в тушеному вигляді без олії; 15 квітня, п’ятниця: сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода;

сирі овочі без термічної обробки, сухофрукти і фрукти, горіхи, хліб, вода; 16 квітня, субота (також називають Лазарева субота): будь-яка гаряча їжа з можливістю додавання масла, а також невелика кількість морепродуктів чи риби;

будь-яка гаряча їжа з можливістю додавання масла, а також невелика кількість морепродуктів чи риби; 17 квітня, неділя (відома як Вербна неділя): можна вживати будь-яку рибу та морепродукти.

Великий піст: сьомий (останній) тиждень посту

Це також дуже суворий період, коли календар харчування схожий на перший тиждень:

18 квітня, понеділок: дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб;

дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб; 19 квітня, вівторок: в раціон додавайте свіжі продукти без термічної обробки (горіхи, сухофрукти, фрукти, сирі овочі, вода);

в раціон додавайте свіжі продукти без термічної обробки (горіхи, сухофрукти, фрукти, сирі овочі, вода); 20 квітня, середа: овочі, фрукти, хліб без термічної обробки, а також вода і горіхи;

овочі, фрукти, хліб без термічної обробки, а також вода і горіхи; 21 квітня, четвер: дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб;

дозволяється споживати сирі овочі і фрукти, пити воду, додавати в раціон горіхи, сухофрукти та хліб; 22 квітня, п’ятниця: овочі і фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти, вода;

овочі і фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти, вода; 23 квітня, субота: необроблені термічно овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти, вода, хліб.

24 квітня — світле свято Великдень 2022 року.