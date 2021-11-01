Коли почнеться пік коронавірусу в Україні і коли хвиля піде на спад: Комаровський назвав дату

Коли почнеться пік коронавірусу в Україні і коли хвиля піде на спад: Комаровський назвав дату

Підйьом хвилі коронавірусу триватиме близько 2-3 тижнів, прогнозує медик.

Пік коронавірусу в Україні настане вже найближчим часом і триватиме 2-3 тижні. На спад хвиля COVID-19 піде наприкінці січня. Таку думку висловив відомий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю DW.

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"Думаю, найближчим часом буде реальне загострення, бо похолодає. Чим менше люди будуть на свіжому повітрі, чим більше вони товчуться у приміщеннях, тим гірше буде. Тому зараз, швидше за все, буде різкий підйом, яке триватиме близько 2-3 тижнів. Потім буде плато, потім має стати легшим", - зазначив лікар.

Комаровський вважає, що хвиля коронавірусу в Україні піде на спад наприкінці січня. "А загалом ситуація стане більш-менш стабільною наприкінці 2022 року. Для тих, хто доживе", - сказав Комаровський.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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