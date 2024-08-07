Коли почнуть штрафувати за порушення правил військового обліку: у Раді відповіли

Штрафи будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр "Оберіг".

Військовозобовʼязані громадяни, які порушили правила військового обліку, почнуть отримувати штрафи від ТЦК менш ніж за два місяці – наприкінці вересня.

Про це нардеп Олександр Федієнко розповів в ефірі "Еспресо".

"Раджу громадянам України виконувати вимоги чинного законодавства. У законодавстві чітко вказано, що протягом двох місяців потрібно було звернутись до ТЦК. Тому кожен військовозобовʼязаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Я розумію, що багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня", – зазначив Федієнко.

Він пояснив, що штрафи будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр "Оберіг", до якого вносяться усі оновлені військово-облікові дані українців.

Нардеп наголосив, що чоловіків не штрафуватимуть за відсутність паперового військово-облікового документа, якщо вони мають його електронну версію у застосунку "Резерв+".

"Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа", – додав Олександр Федієнко.

Нагадаємо, щонайменше 34 справи з оскарження українцями штрафів від ТЦК розглянули українські суди від моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи.

Читайте також: