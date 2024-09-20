Коли почнуть відновлювати найбільший літак "Мрія": в АТ "Антонов" дали відповідь

Зараз АТ "Антонов" зосередило ресурси на більш пріоритетних для держави завданнях.

Підприємство "Антонов" завершило всі термінові роботи та продовжить відновлення найбільшого у світі літака "Мрія" після закінчення бойових дій.

Про це розповіли джерела в АТ "Антонов" у коментарі "Економічній правді".

Працівники АТ "Антонов" закінчили дефектацію знищеного літака Ан-225 "Мрія", яку треба було провести якомога швидше, щоб зберегти вцілілі деталі. Зараз компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави завданнях".

Роботи фінансувалися зі спеціального фонду на відбудову "Мрії", на балансі якого зібрано 3 млн дол. Переважну частину з цих грошей підприємство отримало як роялті від продажів доповнення до гри Microsoft Flight Simulator із літаком Ан-225.

За договором з Microsoft, американська компанія надавала "Антонову" 100% доходів у перший рік продажу доповнення до гри, але з умовою, що всі зібрані гроші обов’язково мають бути витрачені на відбудову цього літака.

Точну вартість нового літака Ан-225 ще не розрахували. Вона, зокрема, залежатиме від того, чи зможе "Антонов" використати російські літаки "Руслан у Канаді та Німеччині, які можуть бути конфісковані на користь України, як донорів комплектувальних компонентів.

Нагадаємо, один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія" був знищений наприкінці лютого 2022 року внаслідок атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов звинуватив керівництво "Антонова" в бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

Згодом у ЗМІ повідомили, що СБУ затримала посадовців ДП "Антонов", які перешкоджали діяльності українських військових у Гостомелі. Зокрема, кошньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову повідомлено про підозру в недбалості.

Нова "Мрія": чи з'явиться новий літак?

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