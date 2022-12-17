Коли покращиться ситуація з електрикою в Україні: в Раді назвали конкретну дату

У найближчі три дні в Україні очікується похолодання, тож зросте навантаження на енергомережі.

Ситуація із електропостачанням в Україні залишатиметься складною до 20 грудня, після чого обсяг відключень світла має зменшитись.

Про це повідомив очільник енергетичного комітету парламенту Андрій Герус у ефірі телемарафону "Єдині новини" 17 грудня.

За його даними, наразі вдалося усунути більшість пошкоджень на енергооб’єктах після масованого ракетного обстрілу 16 грудня. Тож наразі електроенергію отримують більшість споживачів.

"Найскладніша ситуація – у Дніпрі та області. Ми ще не повернулися до стану до ракетної атаки, і в системі існує дефіцит в районі чотирьох тисяч мегават. Найбільше відключень – у центральній та східній частині України", – розповів Герус.

Він також звернув увагу на те, що в найближчі три дні, тобто до 20 грудня, в Україні очікується похолодання, тож зросте навантаження на енергомережі. Проте після цього ситуація покращиться.

За даними нардепа, у найближчі день-два вдасться відновити та запустили роботу ще частини енергетичних об’єктів. І дефіцит електроенергії тоді зменшиться.

"До вівторка (20 грудня – ред.) ситуація буде складною, але вона поступово покращуватиметься. З вівторка обсяг відключень має зменшитись і повернутись до показників декілька днів тому", – анонсував Герус.

Нагадаємо, російські війська 16 грудня вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні, поціливши і по енергетичній інфраструктурі, і по житлових будинках. Після атак у низці населених пунктів зникли електроенергія, тепло- і водопостачання. За даними "Укренерго", 17 грудня на пошкоджених енергооб’єктах проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Водночас стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови.

Напередодні в "Укренерго" також попереджали, що відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

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